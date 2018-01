¿Cómo pinta el futuro para las ciudades pequeñas?

Estoy de vacaciones, doy seguimiento a las noticias sin entrar en detalle, pero básicamente estoy descansando y pasando mucho tiempo en comunión con la naturaleza. También he estado pensando un poco en la economía, aprovechando esta distancia psicológica para meditar sobre algunas cuestiones que no estén estrechamente relacionadas con las noticias. Una de esas áreas en las que he estado reflexionando tiene que ver con el que era mi fuerte, la geografía económica.

En específico, he estado tratando de aclarar mis pensamientos después de leer el estimulante artículo de Emily Badger en The New York Times sobre cómo las megaciudades en Estados Unidos parecen necesitar cada vez menos a las ciudades más pequeñas.

Así que me pregunté algo que podría parecer una pregunta extraña: ¿qué son las ciudades pequeñas para la economía moderna? ¿Cuál es su propósito? Esta pregunta me lleva a una cadena de pensamientos que es un poco distinta de la de Badger, si bien no es necesariamente contradictoria.

Hace algún tiempo era evidente lo que los pueblos y ciudades hacían: funcionaban como ubicaciones centrales que daban servicios a una población principalmente rural involucrada en la agricultura y otras actividades basadas en los recursos naturales.

La población rural estaba dispersa, debido a que la tierra cultivable y otros recursos también lo estaban, de tal modo que había muchas ciudades pequeñas que salpicaban el paisaje.

Sin embargo, con el tiempo, la agricultura se ha vuelto cada vez menos importante en términos de su participación en la economía y, en consecuencia, la población rural ha disminuido como un determinante de la ubicación urbana.

No obstante, muchas ciudades pequeñas sobrevivieron y crecieron al convertirse en centros industriales, por lo general concentrados en algún racimo de industrias unidas por la trinidad de los proveedores especializados, el intercambio de información y un conjunto de mano de obra con habilidades especializadas.

¿Qué determinó cuáles industrias se desarrollaron en una ciudad pequeña? En algunos casos, eran importantes las características específicas de la ubicación y los recursos cercanos, pero con frecuencia, en un principio era más o menos aleatorio, seguido de una secuencia en la que una industria creaba las condiciones que favorecían a otra.

Tomemos el (tan celebrado) ejemplo de Rochester, Nueva York. Comenzó como un centro de molienda de harina, que se beneficiaba de su ubicación en el canal Erie; después se convirtió en un centro de viveros y semillas, de tal modo que se convirtió en un centro basado en los recursos.

Luego, en 1853, John Jacob Bausch, un inmigrante alemán, estableció una empresa que hacía monóculos, que se convirtió en la principal productora de gafas, microscopios y todo aquello que tenía que ver con lentes.

Entonces, Rochester se convirtió en un lugar donde la gente sabía de óptica, lo cual probablemente generó las condiciones para el ascenso de Eastman Kodak y, mucho después, Xerox. Esto era típico de las ciudades industriales pequeñas: Incluso si lo que una ciudad estaba haciendo, digamos, en 1970 parecía muy distinto de lo que estaba haciendo en 1880, por lo general había una suerte de cadena de economías externas que creaban las condiciones que permitían que la ciudad aprovechara nuevas tecnologías y oportunidades de mercado específicas cuando se presentaban.

Evidentemente, este fue un proceso incierto. Algunas industrias localizadas crearon un terreno fértil para nuevas industrias que las reemplazarían; otras, probablemente se convirtieron en callejones sin salida. Aunque una ciudad grande y diversificada puede permitirse muchos callejones sin salida, una ciudad pequeña no puede hacerlo. Algunas tuvieron suerte reiteradamente y crecieron.

Otras no, y cuando una ciudad comienza más o menos pequeña y especializada, durante algún tiempo hay una posibilidad considerable de que pierda suficientes volados de tal modo que, en efecto, pierda toda razón de existir.

No estoy diciendo que no había patrones de éxito y fracaso. Las ciudades pequeñas eran y son más susceptibles de fracasar si tienen inviernos miserables, y es mucho más probable que se inventen nuevos trucos si son poblados universitarios o destinos de inmigrantes.

A pesar de ello, si uno retrocede lo suficiente, tiene sentido pensar en los destinos urbanos como un proceso aleatorio de pérdidas y ganancias en el cual las ciudades pequeñas enfrentan una probabilidad relativamente elevada de experimentar la “ruina del jugador” (un concepto que se explica aquí: bit.ly/2CeiQLX).

Nuevamente, no siempre es el caso: alguna vez en la historia, la agricultura dispersa garantizó que las ciudades pequeñas que daban servicio a la periferia rural sobrevivieran. Sin embargo, durante generaciones hemos vivido en una economía en la que en las ciudades pequeñas no pasa nada a excepción de la suerte histórica, que a la larga tiende a agotarse.

Nótese, por cierto, que la globalización y sus efectos no son centrales para esta historia. Si estoy en lo correcto, las condiciones para el declive y la caída de las ciudades pequeñas se han estado gestando desde hace mucho tiempo, y hemos visto desarrollarse casi la misma historia —aunque quizá más lentamente— incluso sin el crecimiento del comercio mundial.

¿Las políticas públicas tienen que ver con este diagnóstico? Quizá. Se puede decir que dejar que las ciudades pequeñas colapsen tiene costos sociales relacionados, así que cabe el desarrollo de políticas regionales que intenten conservar su viabilidad. Pero va a ser una batalla ardua.

En la economía moderna, la cual ha quedado libre de la tierra, una ciudad pequeña específica solo existe debido a una contingencia histórica que tarde o temprano perderá su relevancia.