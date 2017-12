¿Cómo saber si soy humilde?

El Papa Francisco señaló que todo cristiano debe ser humilde si quiere crecer hacia la plenitud del Espíritu Santo. “Algunos pueden pensar que es ser educado, cortés, cerrar los ojos cuando se reza. No, ser humilde no es eso. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy humilde?. Hay una señal, y es aceptar la humillación. La humildad sin humillación no es humildad. Humilde es aquel hombre, aquella mujer, que es capaz de soportar las humillaciones como las ha soportado Jesús, el humillado, el gran humillado”, explicó.Se cuenta que había un niño pastorcito que cuidaba sus ovejas en el campo. El niño era piadoso y se había hecho él mismo un rosario con una cuerda a la que le había hecho diez nudos para las avemarías, y así rezaba mientras sus ovejas pastaban. En eso pasó un señor, el cual vivía alejado de Dios. Al ver al niño se acercó para cuestionarlo. El pastorcito lo saludó amablemente. El señor, en un tono medio burlón y con un tufillo de orgullo le hizo una propuesta. “Mira, te daré una manzana si me dices dónde está el Dios al que le rezas”. El niño se desconcertó, pero se puso a pensar, se le iluminó el rostro y contestó: “Mire, señor, yo le doy dos manzanas si me dice dónde no está Dios”. Una condición para abrirse a los misterios divinos es tener un corazón humilde. Pensemos qué tan abierto tenemos el corazón.Cada cristiano, dice el Papa, es “como un pequeño brote donde se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, y la misión del cristiano será custodiar ese brote que crece en nosotros, y para ello hay que llevar el estilo de vida como el de Jesús, sustentado en la humildad”, dice el Papa.