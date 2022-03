Cómo se siente cumplir 21 años

audima

Hola espero que estes bien, gracias por seguir aquí, espero que todo lo que hagas sea lo mejor para tu vida.

26 de marzo, mi cumpleaños, mis padres emocionados por este día, me levanto y me siento extraño, y me empiezo a cuestionar con que rumbo va mi vida, (aunque has de imaginarte que aun estoy muy joven), para mi es momento de reflexionar, y de agradecer.

A quienes agradezco, a mi familia, mi madre y mi padre por preocuparse tanto por mí, a mis amigos por haber podido estar conmigo y seguir conmigo desde que iniciamos la universidad y algunos desde que estamos en la preparatoria, a mi novia por estar ahí para mí, y a todos los que me felicitaron.

Y reflexiono lo siguiente:

Tengo 21 años y estoy en mi 3er año de medicina, tengo mucho que agradecer por el apoyo que he recibido y tengo que seguir esforzándome, para no defraudar y respetar ese gran esfuerzo que ellos hacen.

Mis padres trabajan mucho para darme el futuro que quiero y de mi depende llegar a ello.

Sin duda alguna el apoyo de tus amigos es algo tan significativo en tu vida.

El amor en tu vida también te da motivación, agradezco a dios por darme una compañera que me ayuda en mi vida de estudiante.

Sin duda alguna fue un gran cumpleaños, porque te escribo esto, porque te has convertido en alguien con quien comparto mis opiniones y ahora te comparto este pensamiento.

Sin duda intenta ser feliz haciendo lo que hagas y siempre intenta sonreír a pesar de todo, te escribo la semana que viene.