Competencia cerrada. Ninguno se quiere dejar del otro. Cuando más grave es la situación para uno, el otro de inmediato busca cómo alcanzarlo y, por qué no, superarlo. Eso parece suceder con los alcaldes de Mazatlán y Ahome, Luis Guillermo Benítez y Guillermo Chapman, respectivamente. La rebelión de morenistas que se dio en Mazatlán en la que exfuncionarios de la actual administración acusaron al alcalde de no estar en sus facultades mentales y señalaron una serie de graves irregularidades que está cometiendo. A todo eso se sumó la urgencia del Congreso del Estado para que el alcalde de Mazatlán comparezca ante ellos. Los actos de corrupción documentados por los denunciantes podrían tener peso para que el Congreso inicie el procedimiento de desafuero. Pero cuando esto sucedía y el Químico estaba en medio del escándalo, el alcalde de Ahome, Guillermo Chapman, aparece en escena. Su asesor, Roberto López, habló telefónicamente a casa del periodista Hilario Osorio para amenazarlos si continuaban criticando al presidente municipal. Ayer mismo se presentó una denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos y, de comprobarse, podría configurar un delito y dar paso al desafuero. El conspicuo Billy Chapman tiene en su haber cuatro demandas de juicio político que se encuentran ya en el Congreso del Estado. La competencia entre el Químico y Chapman está cerrada, pero ambos parecieran confiar en que el Congreso del Estado, con mayoría morenista, se convierta en sus cómplices. Hay voces de diputados de Morena que ven la posibilidad de que pueda abrirse juicio político contra el alcalde de Mazatlán, ahí está lo declarado por la diputada Emilia Guerra. Pero hay otros que ya buscan cómo disculpar tanto al Químico como a Chapman. No miden los diputados que apoyar a estos alcaldes va en contra de ellos mismos. Y sino al tiempo.

Turismo deportivo. La construcción del estadio de futbol que arrancó el año pasado ya está a punto de concluir. Es probable que la obra quede terminada en diciembre, pero su equipamiento la pudiera llevar hasta los tres primeros meses del próximo año. Ayer, en forma sorpresiva, el gobernador Quirino Ordaz Coppel apareció para supervisar los avances de la obra. Será el estadio deportivo más grande de Sinaloa, con una capacidad para 25 mil espectadores. Está pensado para ser parte de las acciones que vendrán a impulsar el turismo en Mazatlán y la zona sur de Sinaloa. El turismo deportivo en muchas otras ciudades, sabiéndolo aprovechar, se convierte en una importante actividad económica. El nuevo estadio vendrá a diversificar la oferta turística de esta zona. Hoy, Mazatlán está llamado a ofrecerse no solo como destino de playa. En la innovación está la clave para atraer a más visitantes. En el recorrido de supervisión de ayer, el gobernador fue acompañado por los secretarios de Turismo, Oscar Pérez Barros y de Obras Públicas, Osbaldo López. Así como el alcalde Luis Guillermo Benítez.

Nada que presumir. En materia de seguridad, el gobierno de López Obrador está reprobado. Sin una clara estrategia para combatir la violencia, los ríos de sangre corren por todo el país. En dos días, 28 masacrados en Michoacán y Guerrero. ¿Qué pensarán los familiares de las víctimas de los dichos del presidente?