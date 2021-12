Complemento Carta Porte

audima

La Carta Porte es definida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como el título legal del contrato entre una persona física o empresa que ofrece transporte de mercancía y el usuario o cliente que contrata su servicio. Este documento es relevante pues en el se establecen los términos del acuerdo y los derechos sobre la mercancía, así como la independencia del transportista respecto a lo transportado. El uso que más conocemos es que nos sirve de recibo de la mercancía.

Por ello, es común que, en revisiones aleatorias, las Autoridades Fiscales o Administrativas exigen la presentación de la carta porte si es preciso hacer una comprobación sobre la mercancía en traslado.

¿Por qué hablamos de la Carta Porte? Puesto que, a partir del 01 de junio del presente año, inició la vigencia del llamado Complemento de Carta Porte, pero por diversas prórrogas, será exigible a partir del próximo 01 de enero de 2022, esto de acuerdo con la Cuarta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.

¿Qué es el citado complemento? Es la emisión de un Comprobante Fiscal Digital (CFDI), por las operaciones de traslado de mercancías o por los servicios de transporte, y es obligatorio para los que transporten bienes o mercancías por vía Terrestre, Marítima, Aérea y Ferroviaria, en el que existe la obligación de relacionar todos los bienes o mercancías, ubicando origen, destino y o puntos intermedios, así como señalar la forma en la que se transporta y la vía.

Es de suma importancia que, a partir de la fecha próxima de entrada, todo transportista emita las suyas, ya que como mencioné, en caso de una verificación de mercancías por parte de la autoridad Aduanera, Fiscal o Administrativa, si no existe una carta porte, la autoridad podrá embargar dicho transporte, para garantizar el interés de la Hacienda Pública. Es una medida que parece injusta, pero si no se acredita el contrato de transporte mediante la carta parte, la autoridad no cuenta con los elementos de que la mercancía y el vehículo sean de distinta persona, y puede detener el vehículo con el fin de garantizar el mencionado interés fiscal.

En caso de incumplir con estas obligaciones, acarrea diversas consecuencias; la primera, sería que quien recurre a la contratación del servicio de transporte, sele niega la deducción para ISR, de igual manera se rechazaría el acreditamiento del IVA; otra, sería la imposición de multas por la no emisión de dicho complemento, mismas que van desde los $17,020.00 hasta $97,330.00; y en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán realizar una clausura del negocio o realizar un embargo preventivo sobre bienes.

Especial atención a los que transportan hidrocarburos y petrolíferos, pues para ellos es obligatoria la emisión en cualquier tramo que se muevan, federal, estatal o local, incluso en ciudad.