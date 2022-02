Complemento Carta Porte Puntos clave a considerar por las empresas

audima

A partir del 1 de Enero entró en vigor (sin sanción) ¿Qué autoridades pueden revisar sin en el transporte de mercancías se integra el Complemento Carta Porte? Se ha difundido que solo las autoridades federales pueden requerir en carretera este documento. Autoridades del SAT, Guardia Nacional o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

¿Quiénes son los obligados a emitir Complemento Carta Porte? Todo traslado de mercancías que circulen por carreteras por algún tramo de jurisdicción federal o por ferrocarriles, vías aéreas o marítimas. La obligación de las empresas de emitir el Complemento Carta Porte en diversos supuestos como ha estado difundiendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por medio de publicaciones oficiales y redes sociales.

¿Qué es el Complemento Carta Porte? Es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías.

¿Cuál es el objetivo del Complemento Carta Porte? Combatir el contrabando y la informalidad en el transporte de mercancías en territorio mexicano.

¿Es requisito para deducir compra de mercancías que el CFDI venga con Complemento Carta Porte? La autoridad fiscal ha emitido un criterio de que es indispensable para deducir las compras (en los casos que aplique) que los CFDI incluyan el Complemento Carta Porte a partir del 1 de Enero de 2022.

Si contrato los servicios de transporte para trasladar bienes y/o mercancías y la factura electrónica que me expide el transportista no contiene el complemento Carta Porte, ¿puedo hacer deducible el servicio de transporte contratado?

A partir del 1 de enero de 2022 no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes y/o mercancías que haya pagado el cliente del transportista con una factura electrónica de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, por no cumplir con los requisitos de las deducciones correspondientes. Fundamento: Cuadragésimo Séptimo Transitorios de la RFM para 2022.

Excepción para camionetas de Carta La regla 2.7.7.12 señala que las unidades de transporte que no excedan de la categoría C2 de la NOM-012-SCT-2-2017 no están obligadas a Complemento Carta Porte C2 = Camiones con 2 ejes, llantas de 6 a 10. ¿Existen sanciones por no emitir el Complemento Carta Porte? Durante los meses de enero a marzo 2022 no habrá sanciones por incumplimiento o emisión con errores. Posterior a esa fecha las infracciones y multas serán:

No exhibir o acompañar representación impresa o papel, sanción de $760.00 a $14,710.00 -No expedir, no entregar o poner a disposición de los clientes, sanción de $17,020.00 a $93,330.00 (para contribuyentes RIF, sanción $1,490.00 a $2,960.00). Conclusiones y sugerencias: Se recomienda estudiar en qué casos puede estar obligado a la emisión, u obtención, del CFDI Complemento Carta Porte.

Los softwares de facturación deben tener la actualización técnica que permita a las empresas cumplir con esta nueva obligación. El personal administrativo debe tener conocimiento de estas disposiciones fiscales para el control operativo, documental y fiscal dentro de las empresas.

