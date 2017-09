¿Comprar el iPhone X vale la pena?

La mayoría de las cosas se las dijimos en Tecnó [email protected] días antes de la presentación mundial, y se cumplieron. Un iPhone X y dos iPhone 8. El primero con una pantalla inmersiva (sin biseles), sin botón Home, con lector facial, dos lentes. Que tenemos que decirlo, algunas ideas ‘prestadas’ de equipos Android. La presentación que encabezó Tim Cook el martes tuvo dos momentos. El de la decepción cuando vieron lo que serían los dos teléfonos 8 con ligeros cambios, y el segundo cuando dijo “esto no es todo”. Entonces caras cambiaron. Vamos a hablar del X, porque realmente las dos versiones ‘normales’ van a pasar un poco desapercibidos, porque en realidad son pan con lo mismo, sabiendo que el X es muy estético. Una Pantalla inmersiva, el Face ID, y una cámara doble mejorada, fueron básicamente las nuevas apuestas del nuevo iPhone X. Pero las dos primeras son las que se intentó resaltar. Digamos que Face ID es realmente una innovación interesante, cuando hablamos de que puede reconocer tu rostro en pocas condiciones de luz, pero también peligrosas, cuando tenemos contenida nuestra condición fisiológica en un dispositivo. Con esto se acabó la huella digital que era uno de los métodos elegidos por la mayoría y que no nos gustó su eliminación. ¿Pero qué tan bueno será en Face ID cuando estando dentro de un antro o concierto y con cientos de destellos de luz, se intente desbloquear el equipo?Lo segundo es la pantalla. Casi 100 por ciento completa con los 5.8 pulgadas. ¿Es gloriosa? Sí, pero la desquitaremos solo para ver videos (películas) o disfrutar videojuegos. Lo malo es que tendremos que acostumbrarnos a ver un bisel en la pantalla, donde se alojan el auricular y las cámaras frontales. Una pantalla que usa la tecnología OLED (que ya es usado desde hace años en otros equipos). Un display que, por la sospecha que hay, Apple compró a Samsung, ya que recordemos que en marzo se habló de una transacción de 70 millones de pantallas con la surcoreana. Otra cosas que es nueva también son los nuevos emojis, los cuales ahora son posible personalizarlos con gestos captados de nuestro rostro.La carga inalámbrica que (por fin) se incluyó, ya se hace hace años. Lo novedoso fue ver una almoadilla que carga tres dispositivos al mismo tiempo. Se llama Air Power.Lo malo: el X es de cristal de los dos lados, lo que lo hace susceptible a quebrarse.La pregunta final es: ¿los vale?. Apple ha dicho la preventa empezará el 27 de octubre y estará disponible a la venta hasta el 3 de noviembre. Su precio: 999 dólares por el de 64 Gb Y 1,149 por el 256 GB. Ahora usted responda la pregunta.Lo que nos gustó fue el reloj Apple Watch 3. Si bien no marca una novedad, sí lo hace muy útil y tendrá mejor despeño. Estará disponible en septiembre 22 en los Estados Unidos y su costó irá desde los 399 y aumentará dependiendo la banda. Y lo mejor es que puede tener el mismo número que traes en el celular, y lo podrás meter al mar. La mala: tendrá que pagar una mensualidad extra. Hasta el próximo domingo.¡Nos vemos en un clic!