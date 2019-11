Compromiso tácito. En Concordia, los trabajos para la regeneración urbanística del centro histórico se han llevado de forma tan lenta y con tan mal tino que han generado un hartazgo entre los ciudadanos que afecta la imagen del alcalde Felipe Garzón. A través de las redes sociales se exhiben fallas como la instalación de luminarias a mitad de calle, postes a mitad de acceso de puentes y registros de energía que obstruyen el acceso a comercios. Eso sin mencionar las calles recién adoquinadas que se han tenido que taladrar de nuevo porque a los encargados de la obra se les olvidó meter el cableado subterráneo. El fin de semana, el subsecretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado se tuvo que presentar en la ciudad para realizar una inspección directa. El Ayuntamiento le grabó un video en el que el funcionario la lentitud con las que se han llevado a cabo los trabajos debido al complicado del proyecto. Explicó que se ha tenido que meter el cableado de energía, de fibra óptica, de la televisión por cable, además del de energía eléctrica. El compromiso tácito fue se llevarán a cabo los trabajos con mayor celeridad. Sobra decir que en Concordia, sobra quién estará al pendiente de ello.

Corrupción escandalosa. La dirección de comunicación del Ayuntamiento de Mazatlán hizo circular ayer una copia de la queja que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres hizo llegar al gobernador del estado por los abusos que en el municipio estarían cometiendo elementos de la Policía Estatal. Resulta que algunos grupos estatales, lejos de proteger a los ciudadanos, se han dedicado, en patrullas bien identificadas, a extorsionar a los viajantes. El alcalde exige una investigación del caso y la sanción a los responsables. A la vez anuncia la intención de roturar diferente las patrullas de Mazatlán para evitar que se relacione a la corporación con los latrocinios cometidos por agentes estatales.

A paso de tortuga. Mientras que la Fiscalía se tardó para dictaminar si las lesiones de Memito, el niño que agonizó varios días en el Hospital Pediátrico, habían sido provocadas o no, le dio tiempo a su presunto agresor para que huyera del estado. De acuerdo con personas cercanas al niño, quienes han hecho sus propias investigaciones, el agresor se dio a la fuga a otro estado, a donde por la tardanza de la Fiscalía bien pudo haber llegado caminando. En este caso, es obligación de Juan José Ríos Estavillo atrapar al responsable y aplicarle todo el peso de la ley. Mandar el mensaje de que en Sinaloa no queda impune quien se mete con un niño y que los niños son sagrados. Así, lo mejor es que dé resultados, porque hay familiares que no se quedarán callados ante los nulos resultados que han tenido hasta ahorita.

Solo de palabra. La situación que se vive en la actualidad respecto al tema de violencia contra la mujer es realmente alarmante, pues a pesar de vivir en una época en la que hay más información, persisten conductas machistas que reprimen a las mismas, como la violencia familiar física y psicológica, a lo cual se le suma la falta de recursos de las instancias gubernamentales para trabajar en pro de ofrecer seguridad a las mujeres víctimas de violencia. La falta de presupuesto —según señala la líder de Mujeres Profesionistas y Técnicas AC en Sinaloa, Jesús Martina Beltrán— es el problema de fondo, pero también sería conveniente trabajar con los hombres en materia de concienciación para tratar de cambiar la mentalidad machista que aún se conserva en la sociedad.