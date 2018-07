Con Osorio o sin él, la selección será la misma

Que si se va o no se va Osorio es el tema principal que manejan los especialistas del futbol profesional, algo que la verdad se está magnificando mucho, cuando en estos momentos la gente debe tener puesta su atención en otras cosas y sobre todo en lo que le depara al país con el nuevo presidente que nos gobernará por los siguientes seis años.Ese sí debería ser el asunto para los mexicanos y no darle tanto juego a un colombiano que nada más vino a nuestro país a llevarse una millonada de pesos por un trabajo que no rindió los frutos esperados, al no poder llegar a ese quinto juego en el Mundial de Rusia 2018, objetivo que ningún otro técnico tampoco lo ha podido hacer.Incluso, hay comentaristas que hasta ubican como un mártir a Juan Carlos Osorio porque dizque el señor ha tenido que sacrificar a su familia por espacio de tres años, y ese es el principal factor que lo obligará a declinar a seguir con el equipo mexicano. Pues que le vaya muy bien al señor y que recupere el tiempo perdido con sus seres queridos, y punto.No será la primera ni la última vez que los jugadores de un equipo le reclamarán al árbitro una supuesta acción de fuera de lugar, en la que da por bueno el gol, como sucedió en el juego inaugural de la Liga Intersemanal de los miércoles entre Deportivo Sergio Torres y Amigos del Venado.La acción que propició el malestar de los deportivos se dio al minuto 20 de tiempo corrido y en la cual cayó el 2-0 a favor del Venado, situación que encendió los ánimos de varios jugadores de Sergio Torres que rodearon y reclamaron la jugada al joven silbante Alberto Osuna.Tras ver que mantenían la misma actitud agresiva, el muchacho optó por expulsar a César Pérez y luego varios de sus compañeros decidieron ir abandonando la cancha, por lo que el nazareno optó por lo más sano y dio por terminado el encuentro.Ahora ya le corresponderá a la directiva y con base en el reporte arbitral determinar la sanción que se llevará el jugador Pérez y ver si reprograma el encuentro o deja el marcador como estaba.Por lo tanto, consideramos que se salió de control la calma de parte de los jugadores del Deportivo Sergio Torres, conscientes de que este tipo de jugadas suelen darse con frecuencia en los partidos de futbol y aparte el partido no tenía la menor trascendencia, pues apenas se trataba de la primera jornada. Más calma, muchachos, solo se trata de un juego, y tan tan.y muy solidario es el que le mandamos a los buenos amigos Ariel y Efrén Pérez Valenzuela, ya que en días pasados sufrieron la pérdida de su señora madre, doña Librada Valenzuela Ramírez, de 93 años. Deseamos que encuentren pronta resignación para tan duro golpe y descanse en paz doña Librada.