Con abrumadora mayoría, el Senado avaló a Quirino como embajador en España

audima

Consummatum est. El exgobernador Quirino Ordaz Coppel es ya el embajador de México en España. Además de representante permanente de México ante la Organización Mundial del Turismo (OMT). El Senado en pleno ratificó su designación. Pese a los intentos que pretendían impedir la designación de Quirino. Las amenazas del PRI por expulsarlo si aceptaba el cargo. Y una campaña mediática que buscó enrarecer el ambiente, el Senado votó y avaló por mayoría el nombramiento del exgobernador de Sinaloa. Con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, la designación pasó, y bien, la última aduana que representaba el pleno del Senado. Los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, y de Relaciones Exteriores, Europa Gabriela Benavides, fueron los encargados de exponer por qué ambas comisiones avalaron la propuesta de Quirino Ordaz Coppel. La sesión del pleno en la que se avaló a Quirino, algunos pensaron que pudiera haber sido más complicada. Pero no fue así. El mismísimo coordinador de la bancada priista en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, se abstuvo de lanzar descalificaciones. Su argumento fue que no votaba a favor porque Quirino no dio el triunfo electoral a su partido. Cuando legalmente un servidor público está impedido para participar en campañas. Y de como se desarrolló la campaña y los sucesos que la rodearon, Osorio Chong batalla porque quiere. Ahí tiene a su lado al senador sinaloense Mario Zamora, que fue el candidato priista derrotado.

Arranca. Apenas rindió protesta en el Senado como embajador de México en España, y Quirino Ordaz Coppel inicia desde hoy su encomienda. Invitado por el canciller Marcelo Ebrard, Quirino participará en la recepción y encuentros que encabece el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno. En la agenda del ministro español está una visita a la Cámara de Senadores, adonde volvería Quirino por tercera ocasión. La primera para comparecer en comisiones como propuesta a embajador, la segunda para rendir la protesta ya como embajador y ahora como embajador para atender al ministro de España.

Los senadores priistas se dividieron. El tema de la designación de Quirino Ordaz Coppel para embajador dividió a los 13 legisladores priistas. Y así quedó plasmado en su votación. Cinco fueron los que votaron en contra. Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Anaya, Manuel Añorve, Verónica Martínez y pues Mario Zamora. Cinco se abstuvieron: Eruviel Ávila, Sylvana Beltrones, Beatriz Paredes, Jorge Ramírez Marín y Claudia Ruiz Massieu. Puros pesos completos. Y tres ausentes: Humberto Aceves, Ángel García y Nuvia Mayorga. Mario Zamora definió así buena parte de su futuro político.

¿De qué se trata? Contra toda lógica y sentido común, el alcalde Luis Guillermo Benítez nombró como nuevo titular de Comunicación a Jorge Hernández. Sí, ese que se supone está siendo investigado por la Fiscalía General de Sinaloa. Sí, ese que está denunciado por manejar campañas negras contra periodistas, empresarios y todo aquel que difiera en opinión con el alcalde. Se supone que es un sujeto involucrado en una carpeta de investigación y, por lo tanto, también se supone que debería estar impedido para ocupar un cargo así. Pero eso pareciera que al alcalde le vale. Y apenas se cuestionó su nombramiento, lanzó una amenaza contra el periodista Felipe Guerrero, quien hizo responsables tanto a ese sujeto como al Químico de lo que pueda sucederle. A ese grado se está llegando en Mazatlán.