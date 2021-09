Con adverbios de tiempo

Never Rarely Sometimes Always (2020) es una película escrita y dirigida por la cineasta Eliza Hittman, que nos relata con maestría los conflictos tangibles e intangibles que debe atravesar Autumn (Sidney Flanigan), una chica de 17 años residente de una zona rural en Pensilvania.

Tras una muestra de talentos que nos revelan el acoso escolar que vive Autumn y la dura indiferencia de todos (as) al respecto, incluidos sus propios padres, la chica acude a un centro de crisis de embarazo donde le informan que se encuentra en la décima semana de gestación.

En el trabajo, Autumn comienza a sentir náuseas, lo que preocupará su prima Skylar (Talia Ryder), quien trabaja junto a ella como cajeras de un supermercado. Dicha situación orillará a Autumn a contarle a su prima que está embarazada y que no puede interrumpir su embarazo en Pensilvania sin autorización de sus padres. Esa misma noche, Skylar le robará dinero a su acosador jefe, para ambas poder partir a Nueva York a cumplir la decisión de Autumn.

Al llegar, en la clínica le informarán que en realidad tiene 18 semanas de embarazo, lo cual comprenderá de un procedimiento completamente distinto al que esperaba. En el transcurso, una trabajadora social deberá hacerle una serie de preguntas que develarán una grave realidad.

Narrada mayormente en silencio, este coming of ege que a su vez juega las características de una road movie, nos hace observar a detalle cada expresión e intención de la trama, gracias al trabajo de Hittman digno de una ovación. Pues no sólo nos retrata la dura lucha de una joven que desea interrumpir su embarazo con una desmesurada limitación de recursos, sino que también nos adentra en un mundo visceral donde la normalización del acoso y violencia sexual es tan enorme que nadie, excepto las víctimas, puede visualizar el atroz problema ni aunque se lo señalen.

Asimismo, un manejo de cámara impecable era crucial para el desarrollo de la trama, y Hittman de nuevo acertó con excelencia. Tal es el ejemplo de la escena en la clínica de Nueva York, que con una cámara estática, fija en el rostro de Autumn, logra describir lo devastador que es para la protagonista ir respondiendo a cada pregunta que se le hace, dándonos a conocer con firmeza el terror por el cual ha tenido que vivir. Y con ello, Flanigan se merece otra ovación de pie por debutar con una actuación tan formidable como esta.

A su vez, la idea de no presentarnos al victimario de forma directa es una cualidad en este filme, pues deja en claro que el antagonista no es simplemente un rostro, también lo es un sistema enorme que respalda a los hombres cuando infringen las normas.

Y lo más extraordinario de todo es que esta película no se trata meramente de un aborto, sino de todo lo que existe alrededor: las protagonistas, sus vidas y ser mujer en un brutal mundo aún patriarcal. Never Rarely Sometimes Always está disponible en HBO Max.