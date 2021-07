Con el apoyo que le dieron a Gerardo Vargas, Davizón y Jaime Beltrán quedaron como buscachambas

Otro plan. Como no logra que el excandidato a la alcaldía de Ahome por el Partido del Trabajo Domingo “Mingo” Vázquez se reúna con él para que le reconozca su triunfo, el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros le buscó por otro lado para disminuirlo. Para ello, cooptó a dos que estuvieron cerca de Mingo Vázquez en la campaña: Guadalupe Davizón y Jaime Beltrán. La primera fue candidata a síndica procuradora y el segundo su asesor. Dicen que la operación no tuvo ninguna dificultad porque Davizón y Beltrán aceptaron “encantados de la vida” reunirse con Vargas Landeros. El encuentro lo operó Genaro García Castro, allegado del exsecretario general de Gobierno. En realidad la escena no tuvo mayor impacto por el bajo perfil de los personajes y porque ese guión ya está muy choteado. Ya hasta el alcalde electo no se ve tan bien usando a algunos actores políticos que jugaron en su contra y hoy le rinden pleitesía.

Traición. De hecho, la percepción que se generó del encuentro es que Guadalupe Davizón y Jaime Beltrán lo que andan buscando es chamba, aunque este último lo negó. Se vieron más mal que bien tanto por su conducta que por el mensaje entreguista. No faltó quien los etiquetara de traidores a Mingo Vázquez y otros señalaran que este tenía el enemigo en casa. Ahora resulta que Davizón ve un gran equipo de Vargas Landeros con el que quiere estar. El argumento de Beltrán es un refrito de otros que se le han inclinado a Vargas Landeros. Muchos ahora entienden por qué Mingo Vázquez dio bandazos en la campaña. Tenía de asesor al extesorero del alcalde Guillermo Billy Chapman, quien lo corrió no en los mejores términos. Incluso, se habla que en la recta final de la campaña, Beltrán fue el que tejió la alianza con Juan Fierro, exsecretario del Ayuntamiento, y que operó por órdenes de Chapman el apoyo para Mingo Vázquez, lo que salió contraproducente. ¡Vaya asesor!

Sorprendido. Dicen que si a Mingo Vázquez le causó sorpresa que el excandidato priista Marco Antonio Osuna haya retirando la impugnación y reconocido el triunfo de Vargas Landeros, lo que hicieron Guadalupe Davizón y Jaime Beltrán lo dejó helado. Ni siquiera por una cortesía le hablaron para expresarle que se iban a reunir con el alcalde electo para darle su apoyo. De hecho, Mingo Vázquez descartó por completo un encuentro con Vargas Landeros para reconocerle su triunfo, lo que algunos señalan que ayer refrendó. Sin embargo, Vargas Landeros reiteró que ya habló vía telefónica con el excandidato petista, con lo que se abre la posibilidad de una reunión. Por lo pronto, Mingo Vázquez ya está conociendo cómo son los que le hablaban al oído no hace mucho. Antes se desvivían en elogios hacía él y ahora a Vargas Landeros.

Igualito. Viendo hacia futuro, el diputado local morenista de Ahome César Guerrero siguió los mismos pasos de Cecilia Covarrubias, quien será su compañera en el Congreso del Estado. Guerrero se reunió con el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega, para tratar los temas del agro. En el encuentro estuvo Ernesto García Cota, suplente del diputado local electo por el Distrito Electoral 03 y de quien no se despega. Si solo un 10 por ciento cumplieran Covarrubias y Guerrero de lo que le expusieron a Marte Vega, los agricultores se dieran por bien pagados.

En la cuerda floja. Se habla que el líder de los tianguistas, Adrián Monsalvo, anda inquieto porque teme que el gobierno chapmista tome la decisión de suspenderles sus actividades. Lo que les queda es demostrar que aplican los protocolos para evitar contagios de coronavirus, lo que se ve difícil que se cumplan por la cantidad de gente que acude a esos centros de comercialización

