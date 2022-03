Con el simple actuar cotidiano podemos ayudar a alguien

audima

“Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día”. Así empezaba una de mis oraciones de cuando era pequeña. Le iba agregando un listado de personas a las que quería que mi ángel también cuidara. Según me contaban, los ángeles existen y son soldados que nos protegen desde el día que nacemos.

Crecí en un colegio católico, por lo tanto es un tema que sale entre compañeros, donde aprovechaban para contar sus experiencias con sus respectivos ángeles y de cómo les habían auxiliado en circunstancias peligrosas.

Sobre todo cuando se es niño, la poderosa imaginación nos ayuda a darle un significado a hechos que no entendemos. Ya de adulto podemos optar por buscar explicaciones más racionales, pero aun así, hay situaciones que no le encontramos lógica.

Hace unos días, en mi trabajo esperamos la llegada de un pequeño grupo de personas a las que les interesaba conocer el proyecto que estamos desarrollando en la Isla de la Piedra. Me habían descrito a uno de ellos como una persona muy perfeccionista y exigente, a la que teníamos que preparar una agenda detallada para que se pudiera organizar con sus tiempos.

Cuando lo conocimos resultó ser una persona totalmente diferente, es un ser relajado y flexible con muchas experiencias vividas y anécdotas no-tan-cortas que nos compartió. En solo una tarde me hizo reflexionar, llorar y reír. Es de las personas a las que quisieras seguir escuchando por la manera en que platica sus historias y de las que sabes que hay mucho qué aprender. Hizo falta tiempo.

Pero mientras escuchaba sus relatos comprendí que hay seres extraordinarios, con demonios internos que los atormentan pero con alas tan grandes para dar cobijo a personas con necesidades, aunque sean completos desconocidos. Que si bien es una persona con mucho éxito en la actualidad, no siempre fue así, que sobre los errores se aprende y que las buenas acciones tienen recompensa.

Aunque en las películas nos ponen a seres alados, muchas veces no se ven así. A veces son simples mortales que aparecen una sola vez en nuestra vida, pero sus acciones desinteresadas son de gran ayuda. El ciclista que recibió ayuda cuando se ponchó su llanta en una avenida donde no se veía bien; la alumna que volvió a creer en ella porque su maestra veía su potencial; el enfermo que recibió su tratamiento porque un grupo de personas cooperaron en un desayuno.

Habrá quienes tengan intenciones de realizar buenas acciones, de ayudar al prójimo por diversas razones y buscan elaborados planes para lograr sus cometidos pero con el simple actuar cotidiano podemos beneficiar a alguien, incluso sin darnos cuenta.

Realizar buenas acciones es satisfactorio, nos abre puertas, se genera una cadena de reacción aunque no la podamos percibir. Como dice el dicho: “Haz el bien sin mirar a quién”.