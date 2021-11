Con impunidad y complicidades despojan a Mazatlán de bienes del pueblo

Comienza el despojo. ¿El gobernador Rubén Rocha Moya estará enterado? ¿El Congreso del Estado también? Porque bienes inmuebles del pueblo, están siendo despojados por el Grupo Arhe, que entre sus empresas cuenta con Nafta, la que por un permiso de gasolinera que le fue cancelado, ahora está cobrando 141 millones de pesos. Y no solo dinero es el que aceptó la administración de Luis Guillermo Benítez pagar por ese evidente robo, también le entregarán bienes que pertenecen al pue. El Congreso está enterado de este robo, de este despojo, la exsindica procuradora Elsa Bojórquez los enteró con documentos e información que narra la ilegalidad de origen de ese proceso, que entre otras cosas provocó que se denunciaran a por lo menos dos magistrados de actuar en forma parcial para beneficiar a los empresarios del Grupo Arhe. Rocha Moya si realmente quiere defender al pueblo, esta es su oportunidad. Porque ayer el Grupo Arhe tomó posesión del terreno en donde funcionaba el estacionamiento de funcionarios municipales en pleno centro histórico. Y se habla de que ese destino tendrá terrenos ubicados frente a lo que es hoy el Parque Central y otro más por los rumbos del hotel Emerald Bay. Vergüenza debería de darles a los empresarios que sin rubos alguno está despojando al pueblo de lo que les pertenece. De que están recibiendo carretadas de millones cuando Mazatlán carece de suficientes camiones recolectores de basura, de patrullas para combatir la inseguridad. Y además decenas de colonias están en la espera de que sus calles sean pavimentadas y los servicios públicos se mejoren. Pero eso no les importa a los dueños del Grupo Arhe. Con la complicidad evidente del alcalde Luis Guillermo Benítez se están apropiando de Mazatlán. Y dejan en evidencia su poder e influencia, cuando por encima de toda normatividad instalan enormes topes en plena Avenida del Mar, se apropian de calles como la que estaba ubicada a un costado del Hotel Inn Mazatlán, propiedad de ese grupo. Mazatlán parece que tiene dueño. No hay gobierno que les impida hacerlo sentir. Al rato, hasta se apropiarán del Palacio Municipal. Y nadie, ni Rocha Moya, ni el Congreso del Estado, ni los diputados federales y senadores, hacen algo para impedirlo.

Iguales o peores. La boda del hoy extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le costó cara. Y no solo a él, también como ya se sabe a la que fuera secretaria de Turismo de CDMX, Paola Félix. A Nieto nada le valió las amenazas de muerte que ha recibido por las acciones emprendidas contra los “lavadores de dinero”. Lo hizo por instrucción del presidente López Obrador. Ahora el mismo presidente lo corrió. Nieto se fue a casar a Guatemala disque por cuestiones de seguridad. Pero en vez de una boda discreta invitó a más de 300 personas. Ahora el titular de la UIF es Pablo Gómez, a quien en verdad le ha hecho justicia la revolución, acomodando a familiares en el gobierno. Tema que todos saben y que es público.

Abuchean a AMLO. A bordo del avión en el que viajó a Nueva York, pasajeros mexicanos identificaron a López Obrador y comenzaron a abuchearlo. Con gritos; ”Fuera…Fuera” fue despedido poco antes de descender el avión.

Que hoy habrá convocatoria. A 10 días de un conflicto por el control del Gobierno municipal, se dijo que hoy se lanzará convocatoria para reanudar la sesión de Cabildo para finalmente nombrar funcionarios municipales. Veremos si es cierto.