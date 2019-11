Con la cuchara grande. Parecía broma, pero nunca aclaró que lo fuera. Aunque entre carcajadas, el munícipe morenista de Escuinapa, Emmett Soto Grave, luego de hacer un rápido balance de su primer año de Gobierno, se autocalificó con un 9 en desempeño. Y eso “para no pecar de abusivo”. Durante una entrevista argumentó que pese a la crisis que afecta a Mazatlán, a Escuinapa no le ha ido tan mal. La pregunta es ¿a qué le llama bien el munícipe?, pues en materia de obra pública, sencillamente no hay; y en cuanto a lo que a bienestar social se refiere, los ciudadanos han tenido que esperar más de un año para que les entregaran los apoyos “emergentes” para recuperarse de los daños que les provocó el huracán Willa. Y sobre servicios públicos, mejor ni hablamos, que los escuinapenses pasaron una dura temporada de estiaje por la falta de agua potable y los cortes de energía que aplicó la CFE por un adeudo de casi 6 millones de pesos, los cuales aún no paga el Ayuntamiento.

Afectaciones. Los conflictos en el grupo parlamentario de Morena, que tienen una semana de haber subido de tono, han comenzado a afectar la operatividad del Congreso del Estado, porque los legisladores morenistas han estado muy ocupados en grillas por la coordinación de la bancada, que se han olvidado de acudir a las reuniones de comisiones, que no han podido realizarse por falta de cuórum legal. Es urgente que los diputados de Morena resuelvan sus diferencias y se pongan a trabajar en lo que realmente importa, y para lo cual reciben jugosos ingresos y beneficios. De acuerdo con el coordinador de la bancada del PT, Mario Rafael González, esta situación ya ha trastocado el dictamen de iniciativas, por lo que pide cordura y madurez política para que se logren los consensos; y hay preocupación de los líderes parlamentarios, Sergio Jacobo (PRI) y Jorge Villalobos (PAN) de que el Congreso entre en crisis e inestabilidad por los conflictos entre los morenistas. De por sí esta Legislatura ha sido de las más improductivas de la historia, y estos problemas en el grupo mayoritario no dejarán que avance.

Simulación. ¿Dónde están los diputados locales que se nombraron defensores del campo sinaloense, ahora que más los necesita, aquellos que subieron a tribuna para exigir la eliminación de la cuota ejidal, porque era algo que les afectaba a los campesinos? La verdadera defensa del sector agrícola se desarrolla en estos momentos en la Cámara de Diputados, donde miles de productores de todo el país se han unido para exigir reasignaciones presupuestales para el próximo año, porque, de aprobarse el Presupuesto de Egresos, como lo propuso el Ejecutivo, el campo, particularmente el de Sinaloa, será gravemente afectado. Ahora que más se necesita, ¿dónde está la diputada local por Morena, Flora Isela Miranda Leal, que agarró la bandera de la defensa de los productores?, ¿por qué no viajó a la Ciudad de México para apoyar con las gestiones?, ¿por qué no ha alzado la voz en contra del Gobierno federal y la Cámara de Diputados por este golpe que intentan darle a la agricultura, de la que dependen miles de familias sinaloenses? Queda en evidencia que la postura de Miranda Leal era meramente política, supuestamente con un fin específico de beneficiar a un pequeño grupo de productores que la apoyó en su campaña. Pareciera que esta legisladora solo defiende lo que le conviene, y no tiene la convicción de buscar beneficios reales para este sector tan importante para nuestra entidad.

Puertas abiertas. En el Partido del Trabajo no pierden el tiempo ni la esperanza de crecer en fuerza en el Congreso del Estado, y les han abierto las puertas a todos los diputados locales de Morena que quieran renunciar a su partido para que se sumen al grupo parlamentario del PT. En los sueños de los petistas sacan cuentas para convertirse en la primera fuerza política y desplazar a su aliado Morena, que actualmente tiene 22 integrantes.