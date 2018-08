Con la misma cobija. Vaya que cuando los priistas quieren proteger los intereses de sus militantes, cualquier pretexto sirve. Y para ejemplo está ahí el alcalde de Mazatlán, Joel Bouciéguez, quien ayer intentó justificar el nombramiento de Trinidad Tirado Olvera como inspector de Servicios Públicos. Dijo que el ayuntamiento requiere de alguien que vigile e inspeccione al personal de servicios y reporte las fallas que se están cometiendo. Claro que por ello cobrará un salario que seguramente no será menor a los más de 70 mil pesos mensuales que percibía como segundo regidor suplente. Tirado Olvera fue desplazado por Betty Bonel, quien perdió la contienda por la diputación del 22 distrito.

Concordia, otra vez. El reporte de una supuesta balacera en los altos de Concordia generó temor la tarde de ayer entre los habitantes de Pánuco y rancherías aledañas, quienes para no salir lastimados optaron por dejar sus casas y trasladarse a la cabecera municipal. Las autoridades deberán replantear los programas que construyeron a raíz de los primeros desplazamientos por la violencia, pues pareciera que estas no han tenido éxito y la gente está condenada a dejar sus comunidades cuando se sientan amenazados.

Negro panorama. Una difícil situación le espera a los agricultores del sur del Sinaloa. El alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán, soltó una noticia que seguramente ya tiene preocupados a los productores de mango y de la zona del valle. El nivel de las presas de la hacienda La Campana y la Agustina Ramírez (el Peñón) se encuentran muy por debajo a años anteriores, lo que significa que si las lluvias siguen escasas, como hasta ahora, la situación será desastrosa en general.

Cifras que desmienten discursos en Morena. En repetidas ocasiones, integrantes de Morena han presumido una y otra vez que pugnan por gobiernos transparentes; sin embargo, todo parece que las palabras no se convierten en acciones, pues en su informe entregado al Congreso local, correspondiente al 2017 por la Comisión de Acceso a la Información Pública (Ceaip), resalta que Morena y el PT son los partidos más opacos en Sinaloa. Estos no respondieron a las solicitudes de información realizadas por ciudadanos. El año pasado, Morena, partido que tendrá mayoría en el Congreso local y ganó siete diputaciones federales, más las alcaldías más importantes del estado, recibió doce solicitudes y no respondió una; mientras que el PT siete y tampoco dio respuesta. Así que con esto se contradicen los discursos que profesan sus diputados, tanto salientes como entrantes en la entidad, que si bien de ellos no depende que se dé respuesta a las solicitudes, forman parte del partido más opaco en la entidad. Y para prueba de las exigencias en transparencia, los senadores electos de Morena demandaron a la UAS transparencia en el proceso de selección de estudiantes y también en recursos, y la pregunta es: ¿cómo exigir aquello que en casa no se da?

La Casa Rosalina también es rejega. Siguiendo con transparencia, es también la UAS una de las instituciones que menos responde a los ciudadanos, con un 33 por ciento solamente, también informó la Ceaip. Por esto y otras razones en repetidas ocasiones han pedido mayor apertura de la Universidad.

Segundo round Rocha vs. Guerra Liera. El primer vencedor en este pleito entre Rubén Rocha Moya y Juan Eulogio Guerra Liera es favorable para el morenista e Imelda Castro Castro. Ambos lograron que el rector de la máxima casa de estudios abriera más espacios para aceptar a jóvenes rechazados, acción que agradecieron los iniciadores de este desencuentro; sin embargo, le pidieron al rector un espacio, porque parece que no lo tiene, ya que a pesar de haber buscado acercamiento con este, Guerra Liera no se ha dado el tiempo, así que le piden que los atienda para tratar este y otros temas. Por parte de los senadores se comprometieron a no permitir que se baje el presupuesto a la UAS, apartado que es exclusivo de la Cámara de Diputados y no del Senado, pero sí habrá recurso como antes, lo invitaron a ahorrar y entrar en el plan de austeridad para que alcance el dinero. De antemano anunciaron que desde el Senado y Cámara Diputados federal y local irán por la transparencia y la rendición de cuentas. Así que el primer round es favorable a Rocha Moya. Veremos qué sigue.