Con más de mil contagios por día, Gobierno ordena regreso a escuelas en Sinaloa

audima

Estudiantes en riesgo...Ciudadanos, también. Con más de mil contagios al día, en Sinaloa se ordenó enviar a los niños a clases presenciales. Y el carnaval, que sin duda representa también un riesgo, el interés económico se coloca por encima de la salud. Ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya ordenó el regreso a las aulas. Más empujado por otros intereses, el regreso presencial a las escuelas en estos momentos representa un grave riesgo para nuestros niños. Es cierto que a mayor número de personas vacunadas, menor el riesgo de que se agraven de resultar contagiados. Pero el contagio ahí está. Pónganle el nombre que quieran, es Covid y punto. Y como tal debe manejarse. Desde finales del 2020, el peor año de la pandemia, el Gobierno desató una intensa campaña para que la ciudadanía aprendiera a vivir en una nueva realidad con la presencia del Covid-19. Pero los números han obligado al Gobierno a retraerse en todos sus intentos. Porque no estamos hablando de un “gripita” como también lo quieren hacer sentir. La gente está muriendo. Ocho mil 120 pacientes activos acreditan la gravedad. Y 9 mil 287 muertos en Sinaloa están presentes. Ni el gobernador ni la secretaria de Educación, Graciela Domínguez, tienen ni la más remota idea de cómo es la presencia que se ha dado en las escuelas. Hay protocolos, es cierto. Pero los riesgos de contagios son también ciertos. Y si el regreso ordenado a clases para este lunes es para preocuparse, la realización inminente del Carnaval de Mazatlán es para alarmarse. Es probable que el color del semáforo milagrosamente cambie a verde. Y el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, vino y avaló la realización del carnaval, “porque no hay que frenar la economía”. Tendrá una idea de lo que dijo cuando señaló que “con sana distancia, el carnaval va a venir a una bocanada de oxígeno a muchos empresarios”. Que habrá protocolos sanitarios asegura el alcalde Luis Guillermo Benítez, principal promotor de que se realice el carnaval. Se engañan solos. ¿Quién podrá controlar a más de 400 mil personas que reúne el desfile carnavalero? Padres de familia están preocupados. Ciudadanos, también. Y el Sector Salud se prepara para lo que viene…Y no podría ser nada bueno.

Volverá a ganarles “El Químico”. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, está a punto de ganarles nuevamente al gobernador Rubén Rocha Moya y al secretario de Salud, Melesio Cuen. Todo parece indicar que habrá carnaval. Y también consulta. A pesar de que Rocha Moya ha dicho una y otra vez que serán las autoridades de Salud las que definan el tema. A pesar de que Cuen descalificó la consulta y la llamó “ocurrencia”. Para “El Químico”, en política lo que cuenta son los triunfos que se obtengan. No le importa cómo. Y en esta segunda vuelta como alcalde, podrían sumarse dos los triunfos que alcance en sus diferendos con el gobernador y con Melesio Cuen.

Los gobernadores. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el de Durango, José Rosas Aispuro, se encontraron nuevamente ayer. Ambos creen que existe viabilidad para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorice la construcción del tramo ferroviario Mazatlán-Durango. El asunto es que este proyecto involucra una inversión de alrededor de 4 mil millones de dólares. Es una obra que contempla el T-MEC y lógicamente si se hace, será concesionada. El proyecto es planteado con grandes atributos. Pero es a largo plazo y habría que ver de dónde se tomarán los recursos. Porque se ve difícil que le hagan sombra al Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía y la refinaría Dos Bocas.