Con pies de plomo. Debido a las críticas que ha recibido, el alcalde Fernando Pucheta se limitó ayer a contestar los cuestionamientos de reporteros de manera muy específica para no hacer comentarios “desafortunados”. Recordó la recomendación que hizo de disparar con cuidado en la fiesta de fin de año, el cual se volvió viral en redes sociales y que lo mantuvo en jaque por la ola de ataques de diversos sectores que no aceptaron su recomendación. Aseguró que en la ciudad no se tuvieron mayores incidentes en comparación de Culiacán, aunque en el puerto se escucharon durante las vísperas de Año Nuevo detonaciones constantes por arma de fuego que no pudieron prevenirse y que saturaron el número de emergencias 911 por los reportes constantes de la ciudadanía.

Sale del aire. Quien inició con el pie izquierdo el año fue el periodista radiofónico Jorge Rodríguez Pasos. El día de ayer anunció a través de su página de Facebook que la radiodifusora donde trasmitía su programa matutino, En la mira, ya no le renovó el contrato bajo el argumento de que “existen rumores de que seré candidato de la alianza PT-Morena-PES”. Rodríguez Pasos, quien en la administración de Carlos Felton González fue regidor por el PT, dijo en su página de Facebook que ser candidato político no está en sus planes.

Mal inicio. Los vendedores ambulantes del malecón comenzaron mal el año. Los comerciantes denunciaron que fueron acosados por el personal de Oficialía Mayor porque les cayeron muy temprano para retirarlos del malecón, cerca de donde se encuentra la Playa Norte. Estos no se retiraron de inmediato ya que alegaban que en ese lugar todavía no están realizando ninguna remodelación. Se ha dicho que todos los vendedores del malecón serán reubicados en una sola plaza, pero mientras la construyen, buscan la manera de sobrevivir en estos días llamados la cuesta de enero.

Los apuntados. Solo han transcurrido dos días de este nuevo año, y ya levantaron la mano dos priistas escuinapenses para manifestar públicamente su interés por abanderar al tricolor en el próximo periodo electoral para renovar los cargos de elección popular en la presidencia municipal y la diputación local de Escuinapa y El Rosario. Hugo Enrique Moreno Guzmán, actual alcalde de Escuinapa, ha aceptado públicamente tener interés por reelegirse si su partido se lo permite. Por su parte, Jorge Hariz Piña, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, inició el año muy activo y durante una entrevista de radio plasmó el panorama de su partido y manifestó que ya son los tiempos para que los diferentes líderes que aspiran por la presidencia municipal levanten la mano y el partido decida por los mejores perfiles sin improvisaciones, manifestando su interés y trabajo que ha hecho en los últimos meses a través de la CNOP.

Se acumula la basura. Pese a que el director de Servicios Públicos Municipales, Eduardo Enrique Navarro, pidió a la gente sacar la basura el día primero para que no se acumulara, el camión recolector no pasó. Ese día, los camiones se concentraron en el primer cuadro de la ciudad, mientras que en la calle Jalisco de la colonia Potreritos y otras partes de la ciudad, la recolección falló. Los habitantes se molestaron debido a que la basura se acumuló y los perros se encargaron de regarla, ahora solo les queda esperar que mañana miércoles no vaya a fallar el servicio.