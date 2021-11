Con polémica inicia segundo mandato Benítez Torres en Mazatlán

Una guerra política. El inicio del segundo periodo de Gobierno municipal del morenista, Luis Guillermo Benítez Torres, fue como se esperaba: polémico y complicado. La última semana transcurrió en una desgastante discusión pública entre el munícipe reelecto y los regidores del Partido Sinaloense, apoyado por algunos ediles de extracción morenista. La guerra inició como una discusión en el seno del cabildo, Los regidores de oposición exigieron que el asesor del alcalde, Santiago Antonio Campillo, abandonara la mesa de discusiones cuando apenas iniciaba el análisis de perfiles para dar nombramiento a los funcionarios de primer nivel. Esto detonó la indignación de Benítez Torres. Abandonó la sala de cabildo, dejando hasta hoy, abierta la sesión. El Ayuntamiento no se ha paralizado. El alcalde, al margen del resto del cabildo, dio nombramiento a directores interinos y así ha operado durante a última semana el Gobierno municipal. Una parte y otra (los regidores de oposición y el mismo alcalde) exigen el respeto a la ley. Sin embargo, algo está claro: el trasfondo del conflicto es el reparto del poder político y administrativo del Ayuntamiento. Benítez Torres llegó a la reelección con el apoyo del Partido Sinaloense y ahora este exige la asignación de cargos y direcciones. Por diferentes fuentes se dice que será mañana lunes cuando, al fin, el alcalde se presente en cabildo y se dé, acuerdo político de por medio, los nombramientos oficiales de la Tesorería municipal, la Oficialía mayor del Ayuntamiento y la Secretaría. La polémica, sin embargo, podría continuar a lo largo de la semana.

Las prioridades. En Rosario la alcaldesa Claudia Liliana Valdez, salió ayer a las calles para encabezar la primera jornada de limpieza. Tomó la escoba y al igual que el resto de funcionarios municipales y ciudadanos voluntarios, empezó a barrar algunas calles. Este sencillo acto generó polémica. Hubo quien aplaudió el acto de la munícipe, al considerar que ponía el ejemplo a la ciudadanía para mantener a Rosario con una buena imagen, como destino histórico que es. Pero hubo también quien la criticó al considerar que el municipio tiene problemas urgentes que atender, como los deficientes servicios básicos, la pesada deuda económica heredada que compromete el abasto de agua potable y la planeación inmediata de un proyecto de obras públicas, amén de la atención de cientos de familias que aún padecen por las pérdidas que les provocó el huracán Pamela.

Números maquillados. Siempre polémico, el exlíder del Partido Sinaloense y ahora flamante secretario de Salud en el estado, Héctor Melesio Cuen Ojeda, aseguró este fin de semana que durante su gestión, no se maquillarán más las cifras de contagios provocados por la covid-19. Durante una entrevista conjunta, el funcionario explicó que anteriormente, tanto el IMSS como el Issste reportaban los casos nuevos solo al sistema nacional de seguimiento epidemiológico. Eso evitaba que las cifras no se reflejaran en el sistema local. Así, las cifras reportadas por el estado eran menores a las que en realidad existían. Con la nueva administración de salud en el estado, se está haciendo una homologación de los parámetros de conteo para tener un referente más real de la situación epidemiológica de cada uno de los municipios. En Mazatlán el tema es muy sensible, pues esto influye directamente en la actividad turística del cual dependen miles de familias de manera directa.