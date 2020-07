¡Con razón califican tan mal a Chapman!

Muchos ya cayeron en cuenta del porqué el alcalde Guillermo “Billy” Chapman resultó un pésimo gobernante

Afiliación. Cuentan que el líder electricista en Ahome, Domingo “Mingo” Vázquez, anda más que movido con su estrategia de ganar adeptos en su ruta por la alcaldía de Ahome. En una de esas jugadas, trabaja para ampliar su base de apoyo, como esa campaña de ingreso al deportivo “Mingo” Vázquez. El detalle es que algunos señalan que el documento que utilizan pisa el terreno pantanoso de la ilegalidad porque en el formato viene que el aspirante a ingresar al deportivo tiene que escribir su sección y la clave electoral. Dicen que estas cosas no son menores.



Los puentes. A la par, “Mingo” Vázquez tiende puentes con actores políticos de los diferentes partidos políticos. Recién fue captado con el senador priista Mario Zamora Gastélum, con quien se tomó un café. En los hechos, “Mingo” Vázquez coquetea y le coquetean algunos partidos políticos, lo que lo pone en la vista de muchos. Algunos dicen que por su indefinición se puede quedar sin nada, pero todavía el líder electricista parece que va a seguir estirando la liga hasta que vea el momento de la toma de decisión para el 2021. Algunos no se sorprendieron del encuentro con Zamora Gastélum porque recuerdan que estuvo de invitado cuando este recibió en el ejido El Porvenir a los líderes del PRI estatal y algunos que aspiran a la candidatura a la alcaldía.



El fondo. No solo la diputada local morenista Cecilia Covarrubias se mueve en firme para la candidatura a la alcaldía de Ahome. También su compañero de bancada Juan Ramón Torres Navarro dicen que ya está conformando su equipo de posicionamiento entre los ahomenses. Es más, parte de su punto de respaldo es lo que hace en el Congreso del Estado, por eso va a todas, como ocurrió ayer en la discusión de las cuentas públicas de Ahome. Torres Navarro se pronunció por su reprobación por las irregularidades que se encontraron, pero para muchos ni siquiera se tomó la molestia de leer las observaciones en forma completa o si las leyó le valió con tal de figurar para apuntar su proyecto político. Pero hacerlo con falsedades se le puede revertir, lo que puede ocurrir porque los priistas no se van a dejar que le carguen “los muertitos” que no son suyos.



Novatez. Muchos ya cayeron en cuenta por qué el alcalde Guillermo “Billy” Chapman es tan mal calificado por los ahomenses. Bueno, dicen que en parte. Y es que retomaron lo que Chapman dijo en el acto de entrega de tres camionetas a Servicios Públicos Municipales, en la explanada de Palacio Municipal. Ahí, confesó que es la primera vez que es gobernante, a lo que algunos lanzaron la frase popular de ¡con razón! en referencia de que ya se sabe por qué está haciendo las cosas tan mal. Como no había estado en una responsabilidad pública, al tenerla, y de esta naturaleza, se subió rápido al ladrillo, se le subieron los humos de inmediato y con “el cilindreo de los vividores” del erario, tantito peor. Estos están encantados porque hasta aseguran que Chapman es manipulable, lo que les conviene para seguir sangrando las finanzas con solo levantarle el ego y reproducir sus ataques a sus adversarios en sus publicaciones en el face.



Medida. Algunos no ven descabellado el planteamiento del director de Salud Municipal en Ahome, Francisco Espinoza, de volver a cerrar los espacios públicos por el incumplimiento de las medidas de prevención contra el coronavirus. Es por lógica esa posibilidad porque pese a que no hay un repunte de casos, esto se puede dar por el relajamiento social que se está dando. Y antes que se presente se tienen que tomar acciones.