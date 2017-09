Con una vaca se convirtió en líder ganadero

No es la naturaleza la que se está revelando contra la humanidad a través de diversas manifestaciones, somos nosotros quienes la hemos dañado.Hay dos poblados en el norte de Sinaloa que se llaman El Teroque, el más viejo se encuentra en El Fuerte y tiene una población que apenas rebasa el millar de habitantes, en él se practica la agricultura y la ganadería como fuente principal de vida, y algunos naturales hablan dialectos.Nació y vivió ahí hasta su muerte don José Martiniano López, un hombre con estirpe de líder que, aunque no poseía tierra, deseaba convertirse en comisariado ejidal, pero no logró, pues no reunía los requisitos.Luchó entonces por ser presidente de la Asociación Ganadera, pero no tenía vacas. Un día vendió una vieja bicicleta que había adquirido en abonos en una tienda mueblera de Los Mochis, y con el dinero compró una vaca preñada, por lo cual, pronto tendría ya dos animalitos que registró ante la organización.Así pues, dos José Martiniano ya era ganadero y podía ser dirigente, lo que al paso de algún tiempo logró y se convirtió en presidente de la asociación fortense.Pero, ¡qué mala suerte! Un día, el becerrito y la vaca pastaban en una parcela llena de quelite, y los dos se “embledaron” y murieron. Los socios del Teroque se dieron cuenta y cuando presidía una asamblea, el sueño terminó, alguien protestó, y lo tuvieron que destituir del cargo, pues ya no tenía ganado y había perdido el derecho. ¡Qué golpe tan duro!