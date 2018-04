Conapesca frena atún aleta azul

Los muchachos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que lleva Mario Aguilar, nuevamente tienen mucho qué contar y explicar, concretamente, en la industria atunera.



Hace unas semanas se dio a conocer que este organismo impedía la salida de una de las embarcaciones de la empresa mexicana Baja Aqua Farms (BAF), el Buenaventura II, pues a pesar de tener todo en orden, no le otorgaban el visado, por lo que la firma al mando de Benito Sarmiento, tuvo que recurrir al amparo.



Dos semanas después de obtener este recurso legal, el barco salió y como su permiso estaba próximo a vencer, sólo se le autorizó operar hasta el 18 de mayo. Sin embargo, a pesar de que la atunera había solicitado la renovación del mismo, con tiempo suficiente, a la fecha no se le ha otorgado.



Incluso, esta renovación fue solicitada antes de que otras empresas obtuvieran permisos extraordinarios y en tiempo récord para la captura del atún aleta azul, tal es el caso de las embarcaciones contratadas por la empresa Servax Bleu y Chichimecas.



De acuerdo con versiones de la atunera, dicho permiso no se entregará hasta que el grupo de firmas que comprenden Baja Aqua Farms se sometan a capturar únicamente el 50% de la cuota del atún aleta azul que está autorizada para nuestro país, y permita que las empresas Servax Bleu y Chichimecas obtengan la otra mitad de dicha cuota. Actualmente, BAF captura cerca del 70% de esa especie.



Para Benito Sarmiento, estas acciones emprendidas por la Conapesca y funcionarios de la Secretaría de Agricultura, que lleva Baltazar Hinojosa, parecen estar encaminadas para afectar al grupo más importante de maricultura, esto es Baja Aqua Farms.



Y es que esta firma quedaría impedida de acceder al atún aleta azul para esta temporada, cuya cuota está limitada por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) a dos mil 357 toneladas para el año 2018, además de favorecer a Servax Bleu, presuntamente protegida por José Calzada.



Por lo que se sabe, de estas irregularidades tiene pleno conocimiento la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, de la cual nos cuentan pronto se entablarán las denuncias legales ante los órganos de autoridad competentes para que intervengan en este poco transparente asunto.



EMPODERARLAS

En el país hay ocho millones de mujeres capacitadas sin empleo, sin seguridad social y sin bancarización, lo que implica un pérdida de más de 240 mil millones de pesos anuales. En ese sentido, GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, pidió a los candidatos a la Presidencia de la República la incorporación de la mujer a la vida laboral y se incluya como política de Estado, de acuerdo a la modificación al Artículo 4 de la Constitución. Si se incrementará un 4% de las mujeres a la fuerza laboral formal en el país, nuestro PIB crecería un 6%, esto según datos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Inegi. GINgroup asegura que las empresas se vuelven más eficaces cuando promueven el talento femenino hacia posiciones de liderazgo e informó que el 20% de las mujeres son discriminadas en sus trabajos. Apostar por la mujer es apostar por el crecimiento y el desarrollo del país. Empoderar a la mujer es la mejor opción para el desarrollo de México. Las empresas, como GINgroup, tiene la gran responsabilidad de impulsar la equidad entre hombres y mujeres.



AMDEN SUSCRIBE

Se firmó un convenio de colaboración entre la Condusef, de Mario Di Costanzo, y la Asociación Mexicana de Créditos de Nómina (AMDEN), que dirige Gustavo Martín del Campo, amén de otras agrupaciones en México. Tiene como objetivo el prevenir y combatir los fraudes financieros, y vaya que el número es alto, pues basta recordar que el año pasado se registraron más de nueve millones de reclamaciones en el sector financiero. El acuerdo establece crear y poner en marcha medidas como que las instituciones desarrollen proyectos y acciones en común que les permitan identificar con claridad y seguridad la identidad de la entidad financiera, sus productos y los medios por los cuales los ofertan, y si los mismos se proporcionan de manera directa o a través de gestoras de crédito debidamente acreditados. Asimismo, invitar al acreditado a visitar al portal de la empresa en cuestión, y el de la misma Condusef para validar su legalidad u ofertas crediticias. Las agrupaciones firmantes representan una cartera de más de 500 mil millones de pesos anuales.