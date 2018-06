El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo ayer en Culiacán con militantes y simpatizantes, a quienes refrendó sus propuestas de combate a la corrupción, de apoyo a los sectores productivos, de que no va a haber más gasolinazos, entre otras ofertas. Con esta visita concluye la pasarela de candidatos presidenciales por Sinaloa, ya que en días pasados lo habían hecho el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya; el candidato independiente Jaime Rodríguez; y el sábado y domingo pasado el de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. Así, los sinaloenses tuvieron la oportunidad de ver los proyectos de cada uno. A once días de las elecciones, lo que se espera de los dirigentes y partidarios de cada una de las coaliciones es madurez y responsabilidad para que las votaciones sean en un clima de tranquilidad y civilidad. No a la trampa y a la violencia electoral.