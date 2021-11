Condenan a criminal de guerra de Yugoslavia

HISTORIA EN EL DEBATE

30 de noviembre de 1971

Maniobras para reavivar el conflicto en la UAS. Dirigentes estudiantiles de la UAS están maniobrando para reavivar la acción subversiva en la capital del Estado, en tanto que la mayoría de los alumnos exigen una auditoría sobre el manejo de fondos de la Federación de Estudiantes. Un grupo, dirigido por el líder Liberato Terán, se mantiene en posesión de la dirección de Facultad de Derecho. Por su parte, la Sociedad de Maestros está solicitando al Consejo Universitario que se desconozcan los cursos impartidos en el primer semestre del presente ciclo escolar.

Rabia en la población. La unidad sanitaria ordenó el inicio de una urgente campaña de exterminio de perros callejeros en esta población, después de tenerse confirmación oficial de que un número no determinado de personas de barrios populosos fueron víctimas de mordeduras de canes con rabia. La dependencia municipal recibió estas instrucciones del doctor José David Guzmán Arroyo, jefe de la unidad. A las personas que tienen este tipo de animales se les recomienda vacunarlos de inmediato.

Conferencia de las 10 naciones más ricas. Roma. Los viceministros de Hacienda y banqueros del “Grupo de los 10” se reunieron para la conferencia que los plenipotenciarios de las mismas naciones celebrarán para resolver la crisis monetaria internacional. El grupo, formado por las 10 naciones industriales más ricas del mundo no comunista, deliberará sobre la devaluación y revaluación de sus monedas, tratando de resolver la situación creada por el presidente Nixon, al suspender la conversión del dólar en oro.

Enlace Agraz-Chávez. La guapa señorita Lorena Agraz Cruz y el estimado caballero Luis Roberto Chávez, celebraron su matrimonio eclesiástico en solemne ceremonia celebrada el día 27 del actual en la parroquia del Sagrado Corazón. Apadrinaron el matrimonio los señores Luis Agraz Santana y Ofelia Cruz de Agraz, licenciado Luis Roberto Chávez y Elia Patricia Chávez de Berges. La novia lució preciosa en su vestido confeccionado especialmente para ella. Al término de la ceremonia se celebró espléndida recepción.

30 de noviembre de 1996

Ahora los bancos son ilegales. Jurídicamente, a la banca comercial no se le debe nada;_todas las operaciones realizadas desde julio de 1990 a la fecha, son nulas e inexistentes porque carecen de legitimación y personalidad jurídica propia, afirmó Luis Velázquez. El coordinador de El Barzón Río Fuerte, explicó que los contratos de crédito no son válidos;_las demandas judiciales que han interpuesto contra usuarios no reúnen los requisitos de ley; por lo tanto, todo deudor está en posibilidad plena de ganar los juicios, debido a la privatización de la banca.

Incontenible el desempleo. México, D.F. El desempleo rebasa con mucho las cifras oficiales dadas a conocer por el Inegi, según el senador y dirigente cetemista, Juan Millán; asimismo, el sector obrero no aceptará un aumento salarial que no sea superior al 17 %. A_todas luces se ve que el Gobierno federal pretende “maquillar” la realidad con datos estadísticos que desconocen por completo la enorme cantidad de mexicanos que no cuentan con empleo fijo, por lo tanto, de ingresos para mantener a sus familias.

Condenan a criminal de guerra. La Haya. En la primera sentencia emitida desde su creación, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Yugoslavia, encarceló a un croata que confesó haber participado en una matanza de 1,200 musulmanes tras la caída de la “zona segura” de Srebrenica, en Bosnia, en julio de 1995. La fiscalía recomendó una sentencia de no más de 10 años para Dražen Erdemovic, de 23 años, que admitió su papel en la matanza organizada por el ejército serbio bosnio en una finca al norte Srebrenica.

El abogado de Erdemovic pidió la absolución del acusado, debido a que este no tuvo otra alternativa que participar en las matanzas de civiles desarmados, o de lo contrario, sería fusilado por sus propios pelotones. El defensor dijo que proyectaba apelar la sentencia y que el acusado había esperado una condena más leve. El juez dijo que se tomó en consideración la edad del acusado y su bajo rango militar, así como el remordimiento expresado y su cooperación con los investigadores.