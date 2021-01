Condenan ensayo nuclear. 

30 de enero de 1971

En marcha programa caminero. Con una inversión de más de 27 millones de pesos, el gobierno federal, el gobierno del licenciado Alfredo Valdés y los comités locales de caminos vecinales han puesto en marcha el programa caminero que se realizará en 1971 en las principales zonas agrícolas del estado. Este programa fue dado a conocer por el director de inversiones del gobierno de Sinaloa, recordando que los comité locales de caminos vecinales fueron creados por iniciativa del Ejecutivo estatal. Ya se inició el camino Ahome-Higuera de Zaragoza.

Quejas por extraño sabor del agua. Varias personas presentaron quejas con respecto a que el agua tiene un extraño sabor a productos químicos, muy parecidos al de los insecticidas. Los informantes, alarmados por lo que pudiera ser un peligro para la salud, denunciaron lo anterior solicitando que la Junta de Agua Potable haga una verificación de la potabilidad y pureza del agua. Señalaron que acudieron a entrevistarse con el gerente de la Junta, pero no los recibió porque estaba muy ocupado hablando por teléfono.



Árabes de nuevo en pie de guerra. Beirut. Egipto, Jordania, Siria e Irak colocaron sus fuerzas armadas en pie de guerra, al entrar en su última semana la tregua concertada con Israel en el Medio Oriente. Las naciones impusieron un estado de alerta máxima en sus tropas ante la proximidad del fin del convenio para el armisticio que tendrá lugar el 5 de febrero. Egipto han movilizado a reservistas y viajeros llegados de esta capital, dijeron que habían presencia la marcha de unidades del ejército jordano.

Enlace Lizárraga-Acosta. El licenciado Ignacio Lizá-rraga, Concepción Pérez de Lizárraga y Elisa Arce de Acosta, suscriben elegantes pliegos de participación del matrimonio eclesiástico de sus hijos, la guapa señorita Beatriz Lizárraga y el señor Abelardo Acosta, quienes el día 13 de febrero harán realidad sus ilusiones de amor. Será en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción del puerto de Mazatlán donde se efectuará la misa de bodas y posteriormente se ofrece la recepción en el Casino de Mazatlán.

30 de enero de 1996

Agua de Huites para El Carrizo. La Comisión Nacional del Agua desactivó cualquier movimiento de inconformidad, el clima de zozobra y vuelve la tranquilidad de los campesinos del Valle del Carrizo al abrir la compuerta de fondo de la presa “Luis Donaldo Colosio” e iniciar la transferencia de 300 millones de metros cúbicos de agua a la “Miguel Hidalgo” y de esta, a su vez, 150 millones a la “Josefa Ortiz de Domínguez”. La compuerta de desagüe quedará abierta y aún no se ha determinado cuánta agua quedará almacenada en la presa.



Carrillo no tarda en ser capturado. México, D.F. En opinión de un exdelegado de la PGR, el narcotraficante Amado Carrillo, apodado, “El Señor de los Cielos”, ya es desechable y no tarda en ser capturado. “Mi hipótesis es que no vamos a tardar mucho en conocer la captura, entre comillas, porque va a ser entrega negociada, primero de los Arellano Félix y después no tardaremos mucho más en que suceda lo mismo con Carrillo. Ellos ya no sirven, ya no son nada, son como García Ábrego”, señaló.

Condenan ensayo nuclear.

Sidney. Las naciones del Pacífico condenaron fuertemente la prueba nuclear realizada por Francia hace unas horas y exigieron que fuera la última. Australia y Nueva Zelanda dijeron que el ensayo ea peligroso e irresponsable, mientras que Japón lo calificó de extremadamente lamentable y urgió a Francia a hacer caso a la opinión mundial y cesar esas pruebas. Francia se ha limitado a guardar silencio pese a la condena internacional y se negó a indicar cuándo terminarán dichas pruebas.

El Foro del Pacífico Sur, que reúne a minúsculos estados insulares del área preocupados por el frágil balance ecológico regional, acusó a Francia de "arrogancia e intransigencia". Demandaron que Francia cierre y limpie los sitios de prueba, agregando que los científicos deben tener total acceso a los atolones para evaluar los daños y los posible escapes de radiación.