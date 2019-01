Confederación: que prive la sensatez

DECISIÓN.- Se nos fue el viernes y será hasta hoy sábado que la Confederación del Caribe tome una decisión acerca de la Serie del Caribe 2019. Los eventos en Venezuela, que algunos ahora dicen eran muy previsibles, forzaron buscar alternativas entre las cuales estuvo vigente la que se tome el día de hoy. Aquí no hay de trasfondo historias de estolidez, omisión o de insensibilidad social. Nadie podría haber adivinado que justo en estas fechas, en las vísperas del 2 de febrero, la sacudida social del país criollo estallaría en pleno y entre sus ondas expansivas alcanzaría al evento concedido hace más de un año. Se sabía, sí, que los directivos de la liga venezolana ofrecieron hace meses la total certeza y seguridad de que una Serie del Caribe en Venezuela no sería problema, se garantizó en ese tiempo la certeza para que ninguna de las delegaciones sufriera de antemano el estrés por actuar en un país ya en convulsión. Pero los tiempos se adelantaron. Tanto en Puerto Rico, Dominicana como en México se vio con preocupación los hechos, el primer enfoque fue pensar que bajo esas circunstancias, era de mucho riesgo llevar a peloteros y aficionados. Para cierto sector de la prensa, tal vez más que un evento deportivo, hubiera sido como cubrir un evento bélico. Lo más sensato sería, en estos momentos, cancelar el evento y aguardar hasta el 2020. El único lujo que no puede darse la Confederación es dar paso a la insensatez, al aferrarse al “se debe hacer” sin más visión que la de mantener viva la tradición. Más se gana al cancelar que al forzar la maquinaria.

UNANIMIDAD.- Somos de quienes creemos que así como fue muy justo que haya habido unanimidad en la elección de Mariano Rivera para el Salón de la Fama, fue muy injusto que hayan tardado tanto en encontrar quién merecía la gloria de la votación total. Es decir, tanto mereció Mariano todos los votos emitidos como la merecían personajes que antes ingresaron al HOF. La lista puede no ser muy grande pero los peros en su época a gente como Babe Ruth, Joe Dimaggio, Willie Mays, Ken Griffey Jr. o Greg Maddux (algunos ejemplos) siguen sin entenderse en la supuesta lógica que guiaron la decisión final. Que bueno, sí, que se rompió la maldición y que en el futuro ya no sea tabú o prurito moral otorgar unanimidades anticipables por la afición. Que si un pelotero como Derek Jeter la merece, que así sea. Y un gusto especial que Édgar Martínez haya recibido la distinción, un pelotero de época que hizo valer a ley la aplicación de regla del Bateador Designado. Su llegada a Cooperstown abre las puertas para otros BD de estirpe, caso David Ortiz. Por lo demás, las votaciones aún cubriendo de olvido a la generación esteroidal. Clemens, Bonds y compañía fumando esperan.

SERIE.- Puede que a los Charros de Jalisco se les haya escapado la serie final de la LMP en ese tercer juego en que dejaron ir una ventaja de siete carreras ante los Yaquis de Ciudad Obregón. Choque de pelota que corrió por el lado de lo emocionante y no de lo bien jugado, a ritmo muy calmo, a momentos con jugadas lejos del buen beisbol, para el gusto de quienes quieren que se digan que pareció juego de su liga favorita (cual si fuera halago o confirmación de conformismo). Ya sabremos hoy en qué quedó el juego 4 que suele ser el que anuncia el “te quedas o te vas”: el empate a dos juegos por bando o el 3-1 que suele anticipar Golondrinas.