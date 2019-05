Confesiones. Vaya enredos en los que se meten los diputados locales del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado por hablar sin pensar en las consecuencias de sus palabras, al reconocer públicamente durante la sesión ordinaria de ayer que uno de sus integrantes se prestó a un acto de corrupción y acusar a una compañera de oposición, pero sin presentar pruebas. Todo inició con la propuesta de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución de la diputada por el PAN, Roxana Rubio, resolución para que los síndicos procuradores de Culiacán, de Mazatlán y de Ahome y la ASE revisen y sanciones los casos denunciados públicamente de nepotismo y tráfico de influencias de los alcaldes. Los morenistas Juan Ramón Torres Navarro y Florentino Vizcarra Flores de inmediato se fueron contra la panista, a quien acusaron de chantaje, corrupción y de ser proveniente de una familia con historia de malas prácticas políticas. Pero fue Torres Navarro quien balconeó a su compañero Florentino Vizcarra al decir que había recibido 300 mil pesos, ofrecidos por Rubio, para que votara a favor del Presupuesto de Egresos del Estado, tal y como lo había propuesto el Gobierno estatal. Ya exhibido, a Vizcarra no le quedó de otra que admitir que se había prestado al chantaje al recibir ese dinero para que votara a favor del bloque opositor, pero que, al darse cuenta del chantaje, decidió regresarlo de manera íntegra. Por alusiones personales, Roxana Rubio les pidió pruebas a los morenistas y que enseñen el video que dijeron tener donde aparece ella entregando el dinero; pero Vizcarra, desde su curul, solo mostró su celular y dijo que ahí tenía la foto de los 300 mil pesos, pero como los regresó ya se liberó de ese chantaje que pretendían hacerle en su contra. La confesión deja muy mal parado al legislador por Morena, quien reconoció prestarse a un acto de corrupción, aunque luego se arrepintió, pero que además no probó la acusación que hizo contra la panista; aunque por un comunicado de prensa anunció que solicitará a la Comisión Instructora y al Órgano Interno de Control del Congreso del Estado que se investiguen estos hechos. Esto ocurrió hace cinco meses, ¿por qué no hicieron la denuncia formal y pública antes? Esto y más se ve en la Cuarta Transformación en el Congreso del Estado.

Crisis en salud. Y previo a esta discusión, los legisladores debatieron en tribuna sobre la crisis en el sector de la salud en el país, producto de la austeridad republicana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que incluyó recortes en el presupuesto de salud. La discusión fue iniciada por la priista Guadalupe Iribe Gascón, quien calificó esta medida del Gobierno federal como una austeridad inhumana e hizo un llamado para poner fin a esto, que está afectando al sistema nacional de salud y que deja desprotegidos a miles de derechohabientes que no cuentan con atención médica. En defensa de AMLO, los morenistas Francisca Abelló y Pedro Lobo acusaron a la oposición de ser críticos por conveniencia, con la única intención de desacreditar al actual Gobierno, pero sin considerar lo malo que hicieron las anteriores Administraciones, tanto priistas, como panistas. Repitiendo el mismo argumento de siempre, Villegas Lobo dijo que lo que el presidente está haciendo es combatir la corrupción. Pero ninguno de los legisladores de Morena se alarmó por la escasez de medicamentos en hospitales del IMSS e Issste ni por los problemas de atención que hay ni tampoco hicieron alguna propuesta para buscar una solución a este grave problema, cuando es un tema que debe unir a todo el Congreso para hacer algo, y pronto.

Liquidado. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa puso fin al Partido Independiente de Sinaloa, fundado y dirigido por Serapio Vargas Ramírez, que fue liquidado ayer, aunque deja una deuda de más de un millón de pesos por una multa que le impuso el INE por irregularidades encontradas en sus informes de gastos de campaña. Ayer se pusieron a disposición del IEES los bienes que tenía el PAIS y un saldo en efectivo de 120 mil pesos que quedó en la cuenta, como abono a la sanción económica del INE. Además, determinaron como improcedente la solicitud que les hizo el Partido Encuentro Social para registrarse como instituto político estatal, luego de haber perdido el registro nacional por la baja votación que obtuvo el pasado primero de julio. El PES a nivel local tampoco logró la votación mínima requerida por la ley para conservar el registro, y no le queda de otra que desaparecer, aunque ganó cinco diputaciones locales en Sinaloa por mayoría relativa, pero solo Karla Montero decidió quedarse con los colores del PES en el Congreso.