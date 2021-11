Confirma Químico acuerdo completo con el PAS y hoy afinan detalles

Ya hay convenio. El conflicto político que vive Mazatlán desde el primer día de la nueva administración municipal, parece que ya vislumbra una salida. El Alcalde Luis Guillermo Benítez aseguró a este reportero que “ya completamos un acuerdo con el PAS”. Y nos adelantó que este día se habrán de afinar detalles y se lanzará la convocatoria para continuar con la Primera sesión de cabildo. Las versiones que circulan es que las partes en discordia se repartieron los cargos públicos. La Secretaría del Ayuntamiento sería para el PAS. Tesorería y Oficialía Mayor para el Químico. Las direcciones de Ingresos y Egresos, así como el Primer Oficial Mayor serían para el PAS. Otras dos direcciones como la de deportes y asuntos jurídicos serían también para el Partido Sinaloense. Pero oficialmente aún no son reconocidos esos cargos. Y se buscará que se den a conocer oficialmente hasta que se lleve a cabo la reanudación de la primera sesión de Cabildo con la cual quedaría anulada la segunda que convocaron los regidores y que todo indica y demuestra que fue ilegal.

El PAS guarda silencio. Consultado sobre el acuerdo al que se llegó con el Alcalde Luis Guillermo Benítez el Presidente Provisional del PAS en Sinaloa Antonio Corrales Burgueño, reconoció que anoche no estaba enterado. Y nos remitió a Rafael Mendoza, el representante del PAS en la zona sur y que es quien dirigía las negociaciones en Mazatlán. Este reportero buscó a Mendoza. Se le marcó a su número telefónico. Y nada. Se le enviaron por whatsApp preguntas para confirmar la existencia del acuerdo total que aseguró el Químico ya se había tomado, pero tampoco hubo respuesta. Hoy habrá de conocerse más sobre el tema.

La primera semanera de Rocha. El Gobernador Rubén Rocha Moya dio por inauguradas a partir de ayer las conferencias “semaneras” que se pretende llevar a cabo cada lunes. No hubo sorpresa ni anuncios relativamente nuevos de parte del Gobernador. Reiteró lo que ya había anunciado anteriormente y recapituló sus primeras acciones de gobierno. Pero los secretarios de la Mujer Teresa Guerra y de Salud Melesio Cuen participaron con anuncios. Guerra hablo de que se instaurará “tolerancia cero de violencia contra mujeres”. Y Cuen al otro lado del Gobernador mencionó que la vacunación es clave para reducir los casos de Covid en Sinaloa. Ya no habló de las “cifras maquilladas” que tanto dijo que aplicaba la Secretaría de Salud, antes de que él llegara. Hoy dijo que los casos de Covid van a la baja. Esperemos que el supuesto maquillaje del que hablaba Cuen si existió, entonces que termine. Pero parece que Cuen buscó y buscó y no encontró nada.

Permítame por favor. El sábado pasado por la noche, recibí una llamada: Mi querido, estimado amigo Billy Quevedo había fallecido repentinamente al parecer de un infarto. Aún no asimilo esa fatal noticia. En 1996, le pedí al entonces Director de la Facultad de Ciencias Sociales Pedro Brito me enviara los mejores promedios de los alumnos que acababan de recibirse. Quien encabezaba la lista era Víctor Manuel Quevedo Zúñiga. Lo llame y lo entreviste. La intención era la de integrar al periódico Noroeste donde laboraba en aquel entonces, “sangre nueva…Con una mística periodística nueva”. Billy un hombre inteligente, con un carácter duro y apasionado de lo que hacía, ingresó al periódico. Desde aquel momento nuestra amistad nació y creció. Siempre estuvimos unidos. Duele su partida. Un buen hombre, excelente profesionista, pero mejor y por mucho un gran amigo. Nos hará falta. No lo dudo. Vuela alto amigo y reúnete con tu mamá. Alla nos vemos.