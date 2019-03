Confirman a Samuel Lizárraga como nuevo delegado del IMSS en Sinaloa

Nuevo delegado. Samuel Lizárraga será el nuevo delegado del IMSS en Sinaloa. Hasta ayer se desempeñaba como subdelegado del Seguro Social en Mazatlán. Quien será el nuevo delegado del IMSS se presentó ayer ante el gobernador Quirino Ordaz Coppel, con quien compartió la decisión del Consejo Nacional, de donde emanan las decisiones que se toman al interior del IMSS en el país. Samuel Lizárraga es mazatleco y por muchos años se ha desempeñado en diversos cargos del Seguro Social, escalando poco a poco los puestos de responsabilidad que le han asignado. Ahora llega a la titularidad de la Delegación en Sinaloa, designación que habrá de oficializar el director general del IMSS, Germán Martínez. A Samuel le corresponderá “aterrizar” las nuevas políticas que en materia administrativa y operativa se están decidiendo en el país. El director general del IMSS, Germán Martínez, hace unos días anunció el “recorte” de trabajadores de confianza de esa institución. Pero además, el cambio de política, que tiene como principal objetivo mejorar la atención de los derechohabientes y garantizar a todos que nunca vuelva a presentarse la falta de medicamentos. Los retos son muchos. Y en Sinaloa, Samuel Lizárraga está en la mejor condición de resolverlos.

Sí...pero no. Incongruente como es él, el alcalde Luis Guillermo Benítez ordenó ayer retirar a las familias que se habían apostado en el malecón desde el jueves por la noche. Dos días antes, el propio alcalde había anunciado en todos los medios de comunicación que no se permitiría acaparar lugares del malecón por donde pasarán los desfiles del domingo y martes de carnaval. Y que los mazatlecos podrían acudir para apartar sus lugares. Y pues eso sucedió. El jueves por la noche familias completas aparecieron en el malecón. Llevaron sillas para reservar sus lugares. Otros hasta casas de campaña se llevaron. Pero poco les duró el gusto. Ayer, el alcalde les mandó a inspectores municipales y policías a retirarlos del malecón. Confiscaron sillas. Y se provocó la indignación de la gente. Ahora, “El Químico” salió de que será hasta hoy sábado cuando se les permita apartar lugares en el malecón. Eso sí, argumentó que algunos provocaron daños a la recién inaugurada “ciclovía”. Precisamente, encima de esa vía se colocaron estructuras de fierro apartando espacios. Ese fue el Ayuntamiento el que lo hizo. No pues el alcalde así como dice una cosa...dice otra.

La ASE aprueba cuenta de Mazatlán. La Auditoría Superior de Sinaloa aprobó las cuentas públicas del Ejercicio Fiscal 2017. Mazatlán está entre las cuentas que se aprobaron. Pero también aparecen Ahome, Choix, Concordia, Cosalá, Culiacán, Salvador Alvarado y San Ignacio. Las que no fueron aprobadas fueron las de los 10 municipios restantes, entre ellos dos del sur, Escuinapa y El Rosario. La revisión técnica de las cuentas del 2017, en el caso de Mazatlán, directamente le quita una “bandera” al actual alcalde Luis Guillermo Benítez en su afán de lanzarse en contra del exalcalde Fernando Pucheta. Al menos en cuestión de manejos de los dineros públicos no tendrá fundamento lo que intente hacer contra Pucheta. La ASE ya lo revisó y calificó. El periodo fiscal 2018 todavía está en revisión. Pero ese le correspondió en Mazatlán a Joel Bouciéguez. Y esa es harina de otro costal.