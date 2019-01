Confirman orden de aprehensión contra el exsecretario de Finanzas de Malova

¿Por qué hasta hoy? Las connotaciones son muchas. Nos referimos a la orden de aprehensión que surgió contra el exsecretario de Finanzas del pasado sexenio malovista, Armando Villarreal. Y es que Villarreal era la “mano derecha” y operador de la chequera del Gobierno que encabezó el exgobernador Mario López Valdez. Con fecha 30 de agosto del 2018, con el oficio número 6243/2018, y bajo la causa penal número 880/2018, la jueza de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal, Sara Bruna Quiñónez Estrada, concedió la orden de aprehensión no solo contra Villarreal, sino también contra otros dos exfuncionarios, Ernesto Herrera y José Carlos López. Los delitos que se les imputan son el ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública en perjuicio de las finanzas del estado. El 2017 apenas arribó a la gubernatura Quirino Ordaz Coppel, recogió denuncias que solicitaban se abriera una investigación contra quienes formaron parte del equipo malovista. A pesar de que muchos criticaron al gobernador por no actuar rápido contra los exfuncionarios estatales, estableció el criterio de primero investigar y realmente encontrar, si así fuera, delitos qué denunciar. Ordaz Coppel señaló en aquellos momentos que no denunciaría solo por denunciar y salir al paso a las exigencias de algunos ciudadanos. Que todas las instancias correspondientes harían su trabajo y sin presiones de ningún tipo. El asunto es que la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de Sinaloa recibió respuesta del Juzgado penal hasta el mes de agosto del año pasado. Y ahí permaneció y sigue estando en suspenso. Habría que preguntar, ¿por qué hasta hoy no se han ejecutado esas órdenes de aprehensión? Pendientes.

Viene AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador arribará mañana a Sinaloa. Y a pesar de que llegará a Mazatlán al filo del mediodía de este viernes, de acuerdo con las agendas, que se sabe y que a cada rato cambian, no encabezará ningún evento oficial en el puerto. Solo se dijo que pernoctará. Apenas arribe a Mazatlán, se trasladará a Nayarit a la zona que sufrió los embates del huracán Willa. Vendrá para darle seguimiento a los programas de apoyo que anunció en su pasada visita a esa zona. Todo parece indicar que quedaría fuera la visita a lo que será la presa Santa María o al desarrollo turístico Playa Espíritu. El sábado estará en Culiacán, luego en Choix y posteriormente en Guasave. En esta última ciudad viene a darle cumplimiento a una promesa que hizo de ayudarlos a recuperar la plaza beisbolera.

El llamado del titular de Sepyc. Juan Alfonso “El Negro” Mejía habló claro ante los diputados del Congreso del Estado, a quienes les pidió que se sumen al esfuerzo por impulsar la educación en nuestro estado. “El Negro” llamó a los diputados a buscar todos unidos otorgarles mayores oportunidades de educación a las niñas, a los niños y jóvenes de Sinaloa. No se trató de ninguna retórica. “El Negro” les compartió a los diputados que en Sinaloa, de cada 100 niños en edad de cursar la primaria, solo ingresan 96. De ellos, solo 77 inician secundaria, y de esos, solo 56 arriban al nivel medio. Pero las cifras son preocupantes cuando apenas 24 logran terminar la educación superior. Sinaloa requiere, demanda, la unidad de todos los sectores para impulsar la educación y mejorar nuestro estado.