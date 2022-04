Confirman venta de plazas en la Policía Municipal y la pus salpica a muchos

audima

Destapan la cloaca. En la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán huele mal. Sale pus. Y apenas le rascaron un poquito. En el Órgano de Control Interno se tiene en proceso una investigación que no solo habla de la venta de plazas y grados en la Policía Municipal. También de una corrupción que toca la planta alta del Palacio Municipal. Hace semanas, oficiales de diversos rangos de la Policía Municipal comenzaron a desfilar en las oficinas del secretario del Ayuntamiento, Édgar González. La mayoría acudió al ser citados. Pero hubo otros que llegaron para solicitar información a cerca de la “plaza y el ascenso” que les habían prometido. Ahí fue cuando se comenzó a conocer que muchos tuvieron que pagar 50, 60 y hasta 80 mil pesos por subir de grado. Hasta ayer sumaban 72 casos detectados que fueron extorsionados por “órdenes superiores”. Todo parece indicar que el operador de estas extorsiones es el secretario de Seguridad, Juan Ramón Alfaro, a quien está por pedirle su renuncia en tanto camina la investigación. Pero Alfaro tenía como “jefe” al anterior secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, quien probablemente tendrá que ser llamado a declarar. En el Órgano de Control Interno, a cargo de Rafael Padilla, ya se tiene abierta una carpeta de investigación, según confirmó el actual secretario del Ayuntamiento, Édgar González. Se estimó que a más tardar, en dos semanas podría concluir la investigación.

Escándalo en puerta. El empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás fue detenido en el aeropuerto de Guadalajara. Y aunque la aprehensión fue el jueves, apenas ayer se comenzó a conocer oficialmente. A De Nicolás se le acusa de un presunto fraude cometido en contra del Banco Mexicano de Comercio Exterior (Bancomext). El presidente de la desarrolladora de vivienda Homex, en cuanto fue detenido lo trasladaron al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Desde ahí tendrá que armar su defensa. Eustaquio de Nicolás había enfrentado graves problemas económicos y acusaciones en el sexenio pasado. Hoy, al parecer detectaron que utilizó documentación apócrifa en el crédito que recibió de Bancomext.

Barbas a remojar. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ya lo había anunciado. Que irían por todo aquel que tuviera nexos con narcotraficantes fuera de Estados Unidos. Y el último de los casos fue el del primer ministro de Islas Vírgenes, Andrew Fahie. ¿Cómo lo aprehendieron? Pues dos agentes de la DEA se hicieron pasar por narcotraficantes mexicanos (ojo) y cayeron en la trampa. La DEA está muy sentida con el Gobierno mexicano porque disolvió una unidad especializada en combate al narcotráfico que colaboraba precisamente con la DEA en acciones de inteligencia. La unidad era integrada por elementos altamente capacitados que fueron clave para la detención del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Y pues como dice el dicho popular: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar… Pon las tuyas a remojar.



Ejército y el silencio ominoso. Por las redes sociales circuló con fuerza un video donde un grupo criminal somete a soldados. Los desarmaron, los tiraron al suelo, los insultaron. Y no los mataron porque sencillamente no quisieron. El video, claro está, fue tomado por los mismos delincuentes, que también lo hicieron público. Todo parece indicar que fue en la sindicatura de La Noria, municipio de Mazatlán. No se sabe más de cómo fueron liberados los soldados. Y el Ejército, eso sí, ha mantenido un completo silencio. Eso pasa cuando los abrazos no funcionan.