Conflicto de la Sección 27 del SNTE y el gobierno rochista se agudiza

Un hecho. Los productores agrícolas de Ahome y de Sinaloa aflojaron el cuerpo porque ya tienen claro que es un hecho la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Esto tras que el gobernador Rubén Rocha Moya habló del tema en la inauguración de la Expo Agro 2022 en frente del secretario de Agricultura federal, Víctor Villalobos. Y es que hizo público que en las negociaciones con la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, la construcción de la planta va a ser en 40 meses y no en 52 que se tenía proyectado. El objetivo es que se haga en breve para que los productores tengan garantizado el fertilizantes y más barato. Es más, en ese ínter GPO va a surtir del producto al traerlo de otras plantas. Lo que algunos observaron es que Rocha Moya pretende erigirse en el “salvador” del proyecto, ya que en cuanto llegó al poder se destrabó.

Se escala. En lugar de amainar, el conflicto de los líderes de la Sección 27 del SNTE y el gobierno estatal rochista se agudizó. El dirigente del SNTE en Ahome, Luis Rendón Lizárraga, denunció que como represalia a los directores se les descontó algunos conceptos en su salario. Es decir, les están dando donde más les duele. Y aquí no hay de otra: o los doblan o los sindicalistas endurecen su lucha. Hay informes de que va a ser esto último. Ya no solo va a ser la toma de las oficinas de la SEPyC o el paro laboral de dos días. De hecho, hoy estarán en esta ciudad el secretario general de la sección, Genaro Torrecillas, y el representante de la dirigencia nacional del sindicato en Sinaloa, Flavio Bernal, para fijar un posicionamiento. Dicen que van a ubicar bien en dónde estriba el problema y que por adelantado se lo acreditan a la SEPyC.

Movidos. En donde las aguas se están agitando es en Morena de Ahome, ya que con intereses o no los líderes de los grupos se empezaron a mover en un sentido u otro. Por ejemplo, Rosario Buelna, exsecretario particular del exalcalde Guillermo Billy Chapman, apareció con una organización, para respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador en las votaciones de revocación de mandato. Es coyuntural, pero en el fondo va encaminado a la lucha por espacios en el partido y las candidaturas para el 2024. Los que sí entraron de lleno por la pelea de la dirigencia estatal y municipal son los dirigentes de otro grupo interno: Germinación Morena. Jorge Mexía Salazar, uno de los líderes del grupo, exigió la elección de los dirigentes estatales y municipales tomando en cuenta a las bases. Él y otros rechazan la imposición de la dirigencia en Ahome. Se están poniendo los huaraches antes de espinarse.

Alarma. Un brote de coronavirus parece incipiente en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa en El Carrizo. Hay casos sospechosos en uno de los grupos de segundo grado, por lo que los mandaron a sus casas. Lo bueno es que la directora Jael Vázquez aplicó el protocolo, pero algunos señalan que lo malo es que lo hace después del problema y no antes. Hay quienes sostienen que ahí no se aplican los protocolos de prevención.

Deslinde. Dicen que el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, salió al paso de las versiones de que era uno de los que había regresado el dinero de Gestión Social por no comprobar el gasto cuando fue diputado local. Eran 20 mil pesos mensuales. Según en la investigación que hizo la Auditoría Superior del Estado sobre el Gasto Social Leyva resultó sin responsabilidad. La auditora Emma Guadalupe Félix dijo que había seis diputados que regresaron el dinero por no comprobar el gasto por ese concepto. Pero no dio los nombres. Sería bueno que Leyva no solo lo aclarara de palabra sino que mostrara en el papel el resultado de la investigación.