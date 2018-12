Conflictos de arranque

SIN CONCLUIR LO DEL NAIM. Pese a la decisión que ya se tomó por el presidente de la República, después de una votación y consulta que fue cuestionada por sus formas, las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco continúan, lo cual no se entiende por la mayoría de mexicanos, salvo al conocerse con detalle los vericuetos financieros en que se ha metido el gobierno federal al asumir dicha decisión. Resulta que al cancelarse la obra del nuevo aeropuerto, como ya se acordó, el gobierno federal tendría que pagar 6 mil millones de dólares a los poseedores de bonos del NAIM y 1 mil 600 millones por una fibra; por eso ha seguido construyéndose un aeropuerto que nunca va a operar.

El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha hecho propuestas a los propietarios de bonos del NAIM para liquidar esa deuda, que no han sido aceptadas por los inversionistas. El tema y problema es que la cancelación puede salir más cara de lo que se pensó, y se comprometerían recursos públicos del presupuesto del 2019, que deberían ser para los que más lo necesitan y no para liquidar esa deuda.

Probablemente AMLO desconocía los vericuetos financieros que acarrearía la cancelación del NAIM, lo que es imperdonable es que los expertos en su equipo de gobierno no le hayan informado de lo costoso que resultaría esa cancelación, aparte de la millonaria pérdida que se tuvo con la obra, no solo al tirarse miles de millones de dólares que ya se habían invertido en su construcción, sino por la afectación de la credibilidad del gobierno ante inversionistas y mercados internacionales.

Que había corrupción y afectación del ambiente con el nuevo aeropuerto de Texcoco no hay duda, pero tampoco la hay sobre las complicaciones que ha generado su cancelación, provocando tensión y nerviosismo en mercados y la élite económica, que han generado pérdidas en la bolsa y mercados financieros del país. ¿O no?

EL OTRO CONFLICTO. El otro conflicto que nos ha ocupado en la semana es el del Poder Judicial con el Legislativo y el presidente, por el tema de los sueldos excesivos que ministros y algunos magistrados y jueces reciben. La intención de AMLO de establecer la austeridad republicana es correcta, cierto es que los ministros tienen privilegios excesivos para una país que tiene en la pobreza extrema a millones de mexicanos; sin embargo, en la política la forma es fondo. Y aunque la intención es buena, la forma como se ha querido imponer la ruptura del equilibrio y la independencia que se supone deben guardar los Poderes Judicial, Legislativo y presidencial entre sí.

Es verdad que en el pasado no ha existido una verdadera autonomía del Poder Judicial, y que con el objetivo de mantener el control se repartían privilegios a manos llenas a los ministros, no obstante un verdadero régimen democrático exige un Poder Judicial fuerte y autónomo, con jueces y magistrados que hagan bien su trabajo, así como un Poder Legislativo independiente, que no sea solo repetidor de las iniciativas del presidente, sino que también juegue un rol con autonomía, generando contrapesos y una verdadera división de Poderes.

El fin de la austeridad es bueno, las formas al imponerlo no son las correctas. ¿O no?

ADIÓS A LA REFORMA EDUCATIVA. Siempre fue polémica y nunca tuvo una verdadera intención de mejorar la calidad de la educación en México, que sí se ocupa fortalecer; porque nunca se planteó reformar los planes de estudio, y solo se centró en la evaluación docente de manera amenazante. ¿O no?