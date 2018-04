Confrontación en Sinaloa

. Llamó la atención la declaración del fiscal Juan José Ríos Estavillo señalando que hay una denuncia contra el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez, por actos de acoso sexual, presentada por una trabajadora en dicha dependencia. Que el fiscal haya dado a conocer datos de la investigación que está integrando contra el presidente del Poder Judicial, aun cuando fueran ciertos los hechos que se adjudican a Inzunza, es muestra de la confrontación que existe desde hace años entre el titular del Poder Judicial y el de la Fiscalía, así como el interés que hay en ciertas áreas de gobierno para que se conozcan los hechos, aún a costa de exponer a la víctima.Según la secuencia de lo declarado, lo que menos ha importado es que haya justicia y se continúe con la averiguación, ya que la sola declaración del fiscal y el escándalo que ha generado visibilidad al presidente del Tribunal como presunto responsable, aún antes de citarlo, vicia el procedimiento y violenta el debido proceso, generando de antemano circunstancias que van a favorecer al inculpado y que, al final, perjudicarán a la denunciante, quien, aún teniendo sustento en su denuncia, difícilmente obtendrá resolución condenatoria y terminará siendo vista como alguien que fue usada en la confrontación del fiscal y el titular del Poder Judicial. ¿O no?La declaración de Ríos Estavillo y Enrique Inzunza hacen ver mal al gobierno, primero porque exhibe al fiscal violentando el debido proceso y usando el poder de la Fiscalía con otros fines ajenos a la integración de una averiguación y, segundo, porque el titular del Poder Judicial acusa de presiones en el gobierno contra magistrados del Poder Judicial.Además, es remoto que el fiscal se “haya brincado las trancas” al hacer pública la denuncia contra Inzunza, y si el gobernador alentó la violación al debido proceso y uso de la Fiscalía con otro fin es delicado, ello significa que su operación política falló y la coordinación con el Poder Judicial se deterioró. ¿O no?El caso exhibe a dos altos funcionarios violentando la ley, ambos responsables de tareas estratégicas en materia de seguridad y justicia. Aparte, involucra temas de acoso sexual, derechos humanos y violación al debido proceso, materias en las cuales también hay señalamientos contra personal de la Fiscalía, particularmente contra el vicefiscal de la zona norte y un hermano del fiscal, que han sido protegido por la Fiscalía, así como funcionarios de alto rango en la Secretaría de Seguridad del Estado que han sido denunciados por acoso sexual.Es grave que funcionarios del gobierno sean señalados por violación de los derechos de las mujeres y, peor aún, que se siga omitiendo investigar, que solo se actúe en ciertos casos donde hay interés político, sin sancionar ni proceder contra otros servidores públicos que han sido denunciados por los mismos hechos. ¿O no?Lo peor que puede hacer José Antonio Meade, candidato del PRI, es dejar de reconocer que su campaña no despega, que algo, o varias cosas, en su equipo, estrategia y campaña no están funcionando. El descrédito del PRI y el gobierno de Peña Nieto lo jalan hacia atrás, pero también su equipo de campaña y su perfil no le ayudan. Meade siempre fue visto como técnico, no como político, no tiene el carisma que requiere un candidato a la Presidencia; aparte, su equipo lo comandan tecnócratas sin experiencia. Malas compañías y mal el candidato, ¿así cómo?