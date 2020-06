Congreso. Con tres diputados locales de Morena que han confirmado que dieron positivo a la prueba del COVID-19, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, pretende reanudar actividades esta misma semana, para lo cual ha convocado a los integrantes de la Jucopo para una reunión el día de mañana, con la intención de discutir y aprobar el orden del día de la sesión, aunque todavía no hay acuerdo para volver a sesionar, porque hay temor de que haya más legisladores y trabajadores del Congreso contagiados de coronavirus.

Entre los temas que se quieren desahogar en esa sesión está el dictamen que rechaza la propuesta del Ejecutivo estatal para dirigir el Instituto Sinaloense de las Mujeres, y terminar de una vez por todas con este tema.

El grupo de morenistas que sigue afín a Domínguez Nava votaría en contra de Eva Joaquina Guerrero Ríos, pero las diferencias al interior del grupo parlamentario continúan, en cualquier momento se harán públicas más diferencias, y quedará en evidencia en la votación, que se espera sea muy dividida.

El primer paso para Graciela Domínguez será convencer a la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que acepten sesionar el jueves, y luego acordar los temas que serán incluidos en el orden del día.

Alerta. En Escuinapa, los ciudadanos mantienen la atención en el ayuntamiento donde preside el morenista Emmett Soto Grave. Esto porque en las oficinas del Gobierno municipal se ha detectado un posible brote de COVID-19.

Son cerca de ocho los empleados que ya fueron retirados a sus hogares al ser considerados casos sospechosos de la enfermedad. No obstante, el munícipe no ha suspendido los trabajos de inspección y verificación de protocolos preventivos, y en los recientes días se le vio en contacto directo con los ciudadanos entre quienes repartió cubrebocas. El morenista argumentó que se siente muy bien de salud y que no presenta ninguno de los síntomas relacionados con el COVID-19.

Comercios. A partir de hoy podrán reabrir los establecimientos no esenciales de venta de ropa, zapatos, bisuterías y artículos de belleza, que son la mayoría de los negocios en la ciudad. Y aunque esto es una buena noticia, Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), dejó en claro que será una difícil activación del sector comercial para los próximos días con la activación de algunas actividades no esenciales en Sinaloa, porque las personas en general se encuentran en una situación económica compleja, y no cuentan con recursos para comprar de la forma en la que se realizaba comúnmente, a consecuencia de la caída del poder adquisitivo que se tiene por la crisis en todos los sectores económicos.

Quienes logren sobrevivir en los próximos cinco meses y lleguen a la temporada decembrina, podrán continuar operando el próximo año, pero se pronostica que muchos cierren sus puertas definitivamente.

Reactivación. Para quienes pensaban que la reactivación de Altata iba a provocar la visita inmediata de miles de personas este fin de semana, como tradicionalmente ocurre, los restauranteros y los comerciantes se llevaron una terrible decepción, porque les fue muy mal en las ventas, por lo que el alcalde de Navolato, Eliazar Gutiérrez Angulo, adelantó que están valorando abrir el malecón con ciertas restricciones a partir del fin de semana entrante.

De la manera en la que están operando los restaurantes es para un ambiente familiar, pero la realidad es que muchas familias tienen miedo de salir por los contagios coronavirus, además de que muchas personas dejaron de trabajar y no tienen dinero para darse esos gustos; pero otro factor que incluyó fue la celebración del Día del Padre, pues este años la mayor parte de la población optó por festejar en casa a los papás.

La reactivación no está fácil, porque la economía quedó muy golpeada, y muchos empresarios no van a resistir las bajas ventas que se mantendrán durante los siguientes meses, hasta que todo regrese a la normalidad.