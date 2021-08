Congreso de Sinaloa deberá definir a sustituto del alcalde Billy Chapman en los últimos meses

El adiós. Con un homenaje póstumo realizado en la Casa del Centenario, sede del IMAC, la comunidad artística, funcionarios, familiares y amigos despidieron al director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Víctor Manuel Carrazco. Lo hicieron con música y danza yoreme, una de sus pasiones. Ahora la pregunta es quién se hará cargo de la dependencia, aunque con eso de que faltan unos meses para el fin de trienio y que seguramente ya se ejerció todo el presupuesto, nadie se preocupará por el relevo. Si no, ya anduvieran muchos tras el huesito.

Humo negro. Esta semana el Congreso del Estado deberá definir a quién sustituirá al alcalde de Ahome, Billy Chapman, en los últimos meses de la administración municipal. Aunque Cecilia Covarrubias ha dicho que no le interesa el cargo por su reelección en el Congreso local, sí le interesa el tema. Dijo que no esperarán a que les lleguen propuestas de Ahome, sino que ellos las propiciarán. También el diputado local Juan Ramón Torres Navarro dijo que él ha preguntado a su grupo y coordinador del grupo parlamentario, pero el tema lo han mantenido en secreto y a los legisladores no les han preguntado a quiénes proponen. ¡Ah!, pero sí lo llaman, está dispuesto a “sacrificarse” por los ahomenses. Míralo.

Va en serio. La que no se anduvo por las ramas es la diputada Yadira Marcos. Después del ataque cibernético que sufrió y que los delincuentes lograron pedir 25 mil pesos en su nombre por WhatsApp de su celular, presentó una querella ante la Fiscalía General del Estado. La coordinadora de los legisladores federales de Sinaloa por Morena dice que se le hace muy raro que los “hackeos” estén pasando solamente con los de su partido. ¡Aguas!

Hasta cuándo. Ahome sigue en primer lugar en pacientes activos de covid-19 por municipio, con 490 personas. Le sigue Culiacán con 459; Guasave con 244 y Mazatlán con 173. ¿Hasta cuándo se tomarán medidas más enérgicas para frenar los contagios? Si el centro se ve como si no hubiera pandemia: con filas sin sana distancia y al gente sin cubrebocas. ¡Qué no debería hacerse algo! Extraña que el doctor Francisco Espinoza, director de Salud, que no descansa, no les diga qué hacer al director de Protección Civil y a todas las dependencias involucradas en el tema.

Sin permiso. Con las reuniones y desaires que han tenido los habitantes de Choacahui, sindicatura de San Miguel, por el tema del relleno sanitario, se evidencia que el problema nació y sigue mal tras que se le quitó el servicio de recolección a la empresa PASA para dárselo a OP Ecología. Aún no concretan el relleno sanitario y parece que va para largo. Ayer, el representante de OP no acudió y el de PASA reagendó. ¿Cómo se atrevieron a tomar un servicio sin tener las condiciones? Aquí sí, que todo se vale. Alma Leticia Gastélum Buitimea, vocera del Consejo Consultivo de la Nación Yoreme-Mayo, dijo que algunos ejidatarios se ampararon contra la operación del nuevo relleno, que ni permiso pidió para el desmonte, menos para funcionar como centro recolector y procesamiento de la basura de los ahomenses.

La herencia. El que anda apurado por dejar cuentas claras en el PAN es el choicense Juan Carlos Estrada. El fin de semana impartieron una charla de gobernanza y lineamientos a los 11 regidores albiazul que tendrá en todo el estado, reunión que cada inicio de administración va a la baja con las posiciones que asume la militancia del PAN. ¿Y en Ahome? Después del descalabro del 6 de junio, ni se oyen ni se ven.