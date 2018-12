Congreso de Sinaloa: falsa austeridad

Los diputados locales recibirán 19 mil pesos de aguinaldo por los tres meses de trabajo legislativo, igualito que la mayoría de los sinaloenses. ¿En verdad creen que engañan a los ciudadanos con la supuesta austeridad? Otro ejemplo de engaño fue la supuesta reducción del salario de los legisladores, pero esa es otra historia.

La gran noticia del día de ayer fue que el secretario general del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, informaba que los diputados de la 63 Legislatura recibirán un aguinaldo entre 17 y 19 mil pesos por los tres meses en funciones.

El discurso de austeridad no termina ahí, Ríos Rojo afirmó: “No hay bonos para diputados, no hay bonos para personal directivo de este Congreso”. La joya de la declaración fue cuando dijo que “yo no voy a recibir ningún bono, y qué bueno; y si lo fuera recibir, lo rechazaría porque esa es la política nuestra, no habrá bonos para diputados, no habrá bonos para los directivos”.

Habría que preguntarle a Ríos Rojo si la “política nuestra” a la que se refiere lo dice como militante de Morena o como servidor público. Muy atentos porque el Congreso del Estado continúa siendo una vergüenza para los sinaloenses. El circo no termina.

Cambios. Como lo habíamos adelantado, José Antonio Quintero Contreras llega al gobierno de Sinaloa. Ayer rindió protesta como nuevo secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Apenas el pasado lunes entregó la dirección regional de Conagua en donde hizo clic con el gobernador Quirino Ordaz Coppel y ahora se suma a su equipo.

Destacado. Mientras en Culiacán gastan dinerales en espectaculares con la frase “me canso, ganso” y el logo de Morena, en Guadalajara, Jalisco, un joven busca registrar la frase para una marca de ropa. Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la frase durante el discurso al rendir protesta en la Cámara de Diputados. Veremos en qué termina la historia y si el joven logra apropiarse de la frase con fines comerciales.

Educación. El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy estará enviando al Congreso la nueva Ley para revertir la polémica Reforma Educativa de Peña Nieto que fuera aprobada anteriormente.

Con esto estará cumpliendo una de sus promesas de campaña más sonadas, pero también la que traerá más quejas de organizaciones educativas. Seguramente se estará polarizando el tema y abriendo otro frente.

López Obrador señala que adicionalmente se presentará un plan alternativo para garantizar el acceso a la educación de calidad y gratuita en todos los niveles. Es urgente atención al sector educativo que se encuentra en una grave crisis, ojalá se avance y no se retroceda, pendientes.

Duelo. En el tema de la batalla de poderes, los ministros hicieron un llamado a no caer en provocaciones. Sin duda, el presidente llevó al terreno político su lucha contra el Poder Judicial, y está ganando. Aquí lo grave es que no se respete el equilibrio de poderes. Siempre es bueno para la nación la independencia y el respeto a los tres poderes. No debe haber sumisión del Legislativo y Judicial con el Ejecutivo. Sería muy peligroso. Cuidado porque los legisladores están totalmente entregados al presidente.

Informe. Durante la presente administración y la dirección general de Sergio Mario Arredondo, el Cobaes ha logrado que 60 planteles ingresen al padrón de calidad educativa, lo que representa que son los líderes de este rubro en la región noroeste del país. En total cuentan con 115 planteles acreditados de los 123 de todo el estado. Esto lo señaló durante la reunión del Consejo Consultivo.

Memoria política. “El hombre tiene que establecer un final para la guerra. Si no, esta establecerá un fin para la humanidad”: John Fitzgerald Kennedy.