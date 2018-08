Congreso: los malos, los nuevos

El día de hoy terminan una de las legislaturas más grises y alejada de los ciudadanos en toda la historia. No hay duda, es para el olvido el trabajo que realizaron los diputados y senadores del estado, se llevan una gran deuda con los sinaloenses.



Cuando el PRI y el PAN en Sinaloa busquen el motivo de la derrota del pasado primero de julio, después de culpar al tsunami de López Obrador, deben apuntar con mayúsculas a sus legisladores federales.



La factura la cobró la ciudadanía, fallaron, y el resultado está más que claro con minúsculo número de representantes que tendrán en el Congreso de la Unión. El panismo sinaloense se quedó sin representantes y el PRI pasó de ser mayoría, a tener solo dos diputados federales y un senador.



Esta mañana inicia una nueva legislatura federal, rendirán protesta como senadores de la República los sinaloenses Rubén Rocha, Imelda Castro y Mario Zamora.



Mientras que en la Cámara de Diputados les tomarán protesta a Yadira Marcos, Maximiliano Ruiz, Merary Villegas, Casimiro Zamora, Olegaria Carrasco y Jaime Montes por Morena; Fernando García por el PT; y a los que llegan por la vía “pluri” Alfredo Villegas y Érika Sánchez por el PRI; y Carlos Castaños del PAN.



El siguiente paso es que a principios de septiembre se definirán cómo quedan integradas las comisiones, tradicionalmente a los legisladores sinaloenses les toca presidir Agricultura y Recursos Hidráulicos, veremos si logran mantenerlas.



Posteriormente vienen las negociaciones y jaloneos para el presupuesto 2019. Aquí el gobernador, Quirino Ordaz, encabezará el cabildeo y seguramente hará equipo con los diputados sinaloenses.



Crisis. El PRI se encuentra más solo que nunca, el día de ayer el Partido Verde concluyó toda relación con el tricolor y afirmó que habrá acercamientos con Morena, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar que el otro aliado priista ha sido el Partido Nueva Alianza, el cual perdió el registró en la pasada elección.



Por si esto fuera poco, en los pasillos del CEN del PRI hablan de una ruptura de la dirigencia nacional con los gobernadores del PRI, que el mismo primero de diciembre podrían estar rompiendo todo lazo con los peñistas, entre la que destaca la actual dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu.



Para muestra un botón, los gobernadores priistas se han reunido en dos ocasiones con el presidente electo y hasta lo invitaron a sus estados.



A todo esto, súmele que el tricolor tendrá minibancadas en el Congreso de la Unión en donde figura como la quinta fuerza política. Aunque el dicho dice que no hay quinto malo.



Viaje. El presidente electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, acudirá a Singapur a una intensa y “necesaria” capacitación de desarrollo urbano, transporte público y, claro, seguridad pública. Ojalá llegue bien preparado para gobernar la capital del estado, por cierto, nos adelantan que muchos priistas repetirán. Pendientes.



Cambios. Nos llegó información de que hoy y mañana habrá cambios en puestos de segundo nivel en Gobierno del Estado, así que muy atentos con los nombramientos que vienen, estarían llegando a estos puestos políticos priistas y algún excandidato. De confirmarse esto, quiere decir que no ha terminado la reestructuración del equipo de gobernador.



Memoria Política. “Un hombre ha de mantener su amistad en continua reparación”, Henry Fielding.