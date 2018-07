Conmemoran con moneda el año de Jackie y Dobby

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Cuando yo cumpla 90 años en enero, el único regalo que deseo recibir es que algún lector quiera que yo viva 90 años más”… J. V.-La pregunta de la semana…: Lógicamente, es muy conocido que el primer jonrón en Juegos de Estrellas lo disparó Babe Ruth (Yankees), en Comiskey Park de Chicago el seis de julio de 1933. Durante el primero de estos encuentros. Pero, ¿quién sacó el segundo?La respuesta…: Ocurrió en el mismo primer Juego de Estrellas, por Frankie Frisch (Cardenales).Se lo llevan los Arrogantes.- Manny Machado debe haber amanecido hoy jueves en Los Ángeles, porque mañana comienzan los Arrogantes Dodgers una serie con los Cerveceros de visita. Cuando ayer enviaba esta columna, nadie hablaba ya de que Machado iría a los Cachorros, a los Yankees o a los Phillis. Lo que me informaron fue…: “Los Dodgers dieron todo lo que los Orioles aspiraban, incluso dinero, para quedarse con el slugger-shortstop; y Manny está feliz”… ¡Amanecerá y veremos!...¿Por qué los Yankees no?.- Los Yankees estaban fuera de la lucha por Manny Machado, desde los comienzos de esta semana, cuando los ejecutivos de los Orioles exigieron que en el grupo de prospectos debía estar Gleyber Torres. En El Bronx decidieron seguir sin el miamiense…“Nadie deja de reír por haber llegado a viejo, pero sí hay quienes llegaron a viejos porque dejaron de reír”… Joey Adams.-Moneda para recordar a Jackie y a Dobby.- Una moneda conmemorativa de los 75 años de la llegada de Jackie Robinson (Dodgers) y Larry Dobby (Indios) a las Grandes Ligas, lanzará el Congreso de Estados Unidos en 2022 “Integration of Baseball Commemorative Coin Art”. La proposición fue de los senadores, Tim Scott, republicano de Carolina del Sur y Cory Booker, demócrata de New Jersey, junto con los congresistas, Roger Williams, republicano por Texas, y Cedric Richmond, demócrata por Luisiana. Robinson jugó por primera vez con los Dodgers de Brooklyn el 15 de abril de aquel año, y Dobby, el 5 de julio, con los Indios.Reconocimiento invernal.- Y propongo que los cuatro campeonatos invernales 2021-2022, se jueguen bajo los nombres de Jackie Robinson y Larry Dobby. Millares de peloteros profesionales de México, Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, igual que empresarios del beibsol fueron beneficiados por los hechos de 1947. Ese año se acabaron los Martín Dihigo, Vidal López, Tetelo Vargas y Peruchín Cepeda (padre). Espero que el comisionado Juan Puello no se oponga.“En Irán, besar por placer es un crimen; en América, besar sin placer es matrimonio”… Joseph McKadew.-ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota” si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.