21 de noviembre de 1970

Negativa del parvifundio a sembrar caña. Los pequeños propietarios no sembrarán una hectárea más de caña y, para el efecto, continuarán con su postura solicitando la derogación del Decreto por el que se autoriza la ampliación de la zona de cultivo y que afecta a pequeñas propiedades en una superficie de 8 mil hectáreas. Hace un año, la Secretaría de Agricultura dio a conocer el decreto anterior, y desde esa fecha, los pequeños propietarios protestaron por la medida, porque no se les tomó parecer, no fueron notificados y consideran inconveniente el cultivo.



Conmemoran el LX aniversario de la Revolución.

El municipio de Ahome conmemoró el LX aniversario de la Revolución de 1910, con un desfile cívico deportivo militar, en el que participaron unas 10 mil personas. La pieza mayor de la columna de este desfile, la integraron estudiante de planteles de primera y segunda enseñanza. Además, desfilaron contingentes de organizaciones sindicales de charros, bomberos, policía preventiva y conscriptos. Una incalculable multitud se congregó en las aceras de las calles para presenciar el desfile.

El Cuerpo voluntario de Bomberos volvió a cosechar palmas, al lucir el moderno equipo de combate y protección de que acaba de ser dotado. El alcalde Ernesto Ortegón, entregó el trofeo correspondiente al primer lugar del concurso de conjuntos, que se llevó al Escuela Técnica Industrial y Comercial. Recibió el trofeo el ingeniero Jaime Zaragoza, director del plantel.



Estalla bomba en Argentina. Buenos Aires. Una bomba estalló de manera accidental, en el maletín de un terroristas mientras paseaba por las calles, volándole un brazo y conduciendo a la policía a capturar un arsenal extremista instalado en una escuela de idiomas. La explosión sucedió a dos atentados perpetrados ese mismo día en las residencias de dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos y la de un tercer norteamericano, dejando en condición crítica a una persona.



Baile de debutantes. Veintiocho bellas damitas debutarán en sociedad el día 19 de diciembre, durante el fabuloso Baile de Debutantes, que el Country Club celebra anualmente. El evento cubre una de las más importantes páginas de la historia social mochitense y se proyecta en forma brillante. De las bellas que asistirán a su primer baile formal, están Pichy Hays Olea, hija del señor Ernesto Hays y Cuquita Olea de Hays, y Lourdes González Frías, hija del señor Euse-bio González y su esposa, Lourdes Frías de González.



21 de noviembre de 1995

La industria, a punto del colapso. A punto del colapso se encuentra la mayor parte de las industrias locales a causa de la aguda descapitalización que enfrentan y que amenaza acrecentarse a finales del presente año. “La gravedad del problema ha llegado a extremos, como lo indican los acelerados cierres en negocios que no han podido cubrir los impuestos al IMSS y a la SHyCP, quienes sólo se han limitado a subsistir pagando el servicio de luz eléctrica y agua potable”, señaló Mario Zavala Osorio, expresidente de Canacintra.



México tiene rumbo. México, D.F. El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, durante la conmemoración de la Revolución, afirmó que México tiene rumbo, y convocó a discutir los problemas con toda libertad, alejados de pesimistas que quieren agravarlos y de satisfechos que buscan disimularlos. Refren-dó el espíritu democrático del gobierno de la federal y aseguró que ni para vencer la crisis o emprender la reforma de Estado, se requieren acciones espectaculares, golpes de timón o sacudidas autoritarias.



Aplazarían juicio contra creador del Muro. Berlín. La fiscalía y defensa solicitaron aplazar el juicio al exlíder germano oriental Egon Krenz y otros 5 acusados de homicidio por los disparos contra quienes trataron de escapar de la nación comunista. El juicio ha estado plagado de dificultades y podría no comenzar hasta el año próximo. El juez que debía encabezar el panel de magistrados para llevar a cabo el caso, fue separado por prejuicios y se dispuso que el juez suplente pasara a ser el titular.