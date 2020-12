Consecuencias del relajamiento social

Dejar de lado las indicaciones que por meses ha emitido el sector salud y volverse fríos ante la pandemia del COVID-19, que está al acecho, a la espera de cualquier distensión social para atacar, es abrirle la puerta al peligro, a una enfermedad que lo menos que causa son estragos económicos en el seno familiar; mientras que el mayor, el lamentable fallecimiento de quienes la padecen y el dolor de sus deudos porque no hubo una despedida, porque de pronto simplemente el ser querido fue ingresado en los hospitales para no verlo más con vida, para recibirlo en un ataúd que no debe ser abierto para evitar que se propague el virus.

Desde la Jurisdicción Sanitaria número 1 de la Secretaría de Salud estatal se dio ayer la voz de alerta: se incrementaron un 15 % los casos de coronavirus en Ahome en las últimas dos semanas.

De ahí el exhorto, la súplica y la exigencia para que se redoble la protección y no se baje la guardia ante el COVID-19.

De acuerdo con el informe diario de salud, en el municipio hay camas disponibles en los nosocomios tanto públicos como privados para atender a los pacientes, lo que habla del buen manejo que han venido teniendo los ahomenses para tratar la pandemia.

El reto ahora es mantenerlas desocupadas, pero todo depende del autocuidado ante el virus, que en Ahome ha cobrado la vida de 736 personas.