Consejeros de Japama no están muy convencidos sobre resultados de auditoría

Confirmado. Calculando los tiempos, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, confesó ayer sus aspiraciones por la alcaldía de Ahome, con lo que confirma las versiones que circularon el pasado fin de semana. Su destape fue difundido por sus operadores con la intención de meterlo desde ya en la carrera hacia el 2021. Angulo Castro, a quien muchos lo conocen como el Lobo Plateado, consideró que su aspiración “es una propuesta” para los ahomenses, aunque se reservó el momento en que va a separarse del cargo que ostenta toda vez que lo va a tratar con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, “a quien respeta”. Su aspiración no es nueva porque ya fue precandidato en el PRI, pero ahora lo que quedó en el aire es saber el partido con el que se presentará en las elecciones. Por lo pronto, sólo se remitió a decir que tiene amigos en todos los partidos políticos, por lo que es “un híbrido”. Y que su partido es Ahome. ¡Ah, caray!



Muestreo. Tras revelar sus aspiraciones por la alcaldía de Ahome, el presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, puso manos a la obra. Organiza el foro Ahome Cómo Vamos, con lo que algunos interpretan que este evento a celebrarse del 11 al 13 de enero le servirá para promocionarse ante los ahomenses de cara al 2021. El problema que tiene es la resistencia interna en los partidos PRI, PAN y PRD, por los que quiere ser candidato a la alcaldía y que ayer concretaron ir en coalición, aunque falta saber si en Ahome eso va a cuajar.



Insatisfechos. Dicen que varios consejeros de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome no quedaron satisfechos con la información que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman y los suyos les proporcionaron sobre el resultado de la auditoría en el que ahora habla de un desfalco de poco más de 29 millones de pesos cuando en un principio pretendió escandalizar de que era de 91 millones de pesos. Incluso, entre estos se encuentran consejeros que habían dado muestras de docilidad hacia el alcalde Chapman. Y es que les regatearon la información. Por ejemplo, dicen que Fernando Valenzuela, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se queja de que no les dieron información clara. Lo que les interesaba a los consejeros era conocer lo números y la forma en que el recurso se desvió, pero también los nombres de los responsables. Pero el alcalde no se los quiso dar bajo argumentos legales que se ajusta a ellos cuando le conviene.



Impunidad. A lo que nadie le da sentido es que si el alcalde Chapman y los consejeros de la Japama conocen del desfalco con base al resultado de la “manoseada” auditoría, no despiden a los funcionarios involucrados. A Chapman se le hace grande la boca cuando se refiere a las “criminales irregularidades” en el manejo de los recursos, pero en los hechos, como siempre ocurre, sostiene a los presuntos responsables. Por menos ha corrido en la Japama, como por ejemplo a Luis Felipe Villegas, quien fungía como gerente general. Responsable o no, muchos ahomenses se sorprenden al seguir sosteniendo al sustituto, Guillermo Blake Serrano. Eso porque pintan un escenario catastrófico en la paramunicipal, en donde el principal responsable de lo que pase o deje de pasar es Blake.



Hay tiro. El exalcalde interino de El Fuerte Antonio Cota siempre sí se registró como precandidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano. Así, el regidor Carlos Sarmiento no va solo en la encuesta que se hará para sacar al candidato. Aunque algunos no le ven ni a uno ni al otro la estatura para dar la pelea en el 2021, el “tiro” que hay entre Cota y Sarmiento provoca cierto ruido en el Pueblo Mágico.