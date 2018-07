Cada vez que se inicia un gobierno municipal, las quejas son justificadas y recurrentes. El nuevo alcalde recibe un ayuntamiento desmantelado y en crisis. Cada tres años se tiene que empezar de nuevo comprando equipos que son indispensables para garantizar los servicios a la sociedad. Para evitar esta desagradaable situación, es necesario crear un Consejo Ciudadano Municipal.Lo que encuentra un nuevo presidente municipal es siempre lo mismo. El parque vehicular está inservible. Unidades motrices, aunque sean de modelo reciente, están sin motor y sin llantas. Los carros recogedores de basura carecen de piezas necesarias para su funcionamiento. Las patrullas están desmanteladas y no pueden dar servicio. Por eso tienen que comprar nuevas.Las oficinas ofrecen un espectáculo deprimente. Sillas rotas y escritorios deteriorados. Paredes sin cuadros ni elementos ornamentales que antes abundaban. Las computadoras son obsoletas y sus discos internos están en blanco. Los archiveros son una ruina y están llenos de documentos inútiles. No hay papelería, y los sanitarios están fuera de servicio.La tesorería municipal invariablemente está en ceros. Surgen cuantiosos adeudos por todo tipo de conceptos. Proveedores exigiendo su pago por servicios ya prestados. Obras inconclusas por falta de presupuesto. La nómina es la presión más inmediata. Un gran número de trabajadores fueron basificados de última hora. Numerosos juicios laborales reclaman su indemnización.La historia siempre ha sido la misma. Los cambios de autoridades municipales, son verdaderamente traumáticos. La sociedad es quien paga las consecuencias. Mientras el nuevo gobierno soluciona lo urgente, la basura se acumula en las calles, el delito crece, no hay señalamientos viales y las ciudades y comunidades se convierten en un caos.¿Por qué no puede haber transiciones ordenadas? Los ordenamientos en materia de entrega-recepción no garantizan nada. Las auditorias de control de inventarios, activos y archivos, tampoco son útiles en estos casos. Al gobierno saliente ya nada le importa, y el gobierno entrante no tiene conocimiento de la verdadera situación que prevalece en los ayuntamientos.Ante esta situación, es necesario crear un Consejo Ciudadano Municipal que se encargue de la transición gubernamental. Estaría formado por un grupo de ciudadanos que trabajarían de manera honorífica y tendrían la responsabilidad de evitar que el gobierno municipal sea desmantelado en cada cambio de administración y que no queden adeudos a proveedores.Este Consejo tendría atribuciones para impedir que ocurra el canivalismo en las oficinas públicas y de las unidades motorices oficiales. Sobre todo, sería vigilante de que la nómina no crezca desproporcionalmente por parte de los que salen, pero tampoco por parte de los que entran. También operaría como asesor de las autoridades durante los primeros tres meses de gobierno.