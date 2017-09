Consejos 3

La institución del compás y la escuadra es una asociación que tiene por objeto coadyuvar a la evolución del hombre, en su marcha ascendente hacia la perfección, y así avanzar en la construcción de una mejor humanidad. Para contribuir con esa evolución, con ese mejoramiento continuo, se fomenta el amor a Dios, a nuestros semejantes, y a nosotros mismos. Se exige el respeto a las leyes que rigen al país, como también a los mas correctos principios morales y espirituales. También se motiva hacia el progreso, y la eficiencia, como se puede ver en las siguientes máximas que mucho se mencionan en la literatura de esa institución.1.-No esperes el momento favorable, créalo.2.-Dele a un joven resolución e instrucción, y no habrá quien pueda limitar el número de sus éxitos.3.-No tengas otra preocupación que la de elegir una carrera para la que seas apto. Esta es la cuestión del día.4.- Concentra todas tus energías en un solo fin inmutable. No te dejes arrastrar hacia vanas vacilaciones. No pienses en muchas cosas sino en una sola, pero tenazmente.5.- Preséntate bien. El hombre que tiene buenas maneras puede pasearse sin grandes riquezas, todas las puertas se le abren y en dondequiera puede entrar.6.-Respétate a ti mismo y ten confianza un tu valía, es el mejor medio de que se lo inspires a los demás.7.- “Trabaja o muere” es la divisa de la naturaleza. Si dejas de trabajar, morirás intelectual, moral y físicamente.8.- Sé un apasionado por la exactitud: 20 cosas a medio hacer no valen lo que una sola pero hecha del todo.9.- Tu vida será lo que hagas con ella. El mundo no te devuelve más que aquello que le das.10.-Aprende a sacar provecho de los fracasos.