Consejos para Semana Santa

En este espacio estimamos que se van a contar con los dedos de las manos quienes lean esta colaboración, y sobrarán deditos. Ni nos agüitamos, sabemos que estos son para muchas personas días de solaz esparcimiento, para otros de reflexión y para otros tantos la oportunidad de obtener mejores ingresos en la venta de sus productos o servicios. Se haya quedado en la ciudad o pegado carrera al sitio de su predilección, aquí va la guía de A dos de tres para estas vacaciones. Olvídese del celular al ir conduciendo. Antes de que se popularizaran los teléfonos celulares quien iba conduciendo solía hacer escalas para “estirar las piernas”, en realidad eran (y siguen siendo) para pegar carrera al baño. Hoy en día, bien puede aprovechar esas escalas para tomarse la foto, posar, editarla, repetirla si no le gusta, ponerle letreritos y compartirla, sin necesidad de arriesgar su integridad, o bien para checar mensajes y llamadas. Si toma, no maneje. Muchos años y muchas vidas después, las incontables campañas para concientizar para que si bebe alcohol no conduzca lamentablemente siguen vigentes. Si planea beber alcohol, adelante, pero antes pídale al amigo que no puede “pistear” porque está tomando alguna medicina o porque es abstemio, que sea el encargado de manejar, así, de paso, asegura quien lo llevará al siguiente día a curarse la “cruda”. Al agua se le respeta. Los niños, en especial, tienen fascinación por el agua. Al llegar a su sitio de recreo procure ubicar si se cuenta con salvavidas y dónde se ubican y, sobre todo, tener presente que advertir “no se vayan a lo hondo” no es suficiente. Antes de pegar carrera, anote los números de emergencia, ojalá Usted no los llegue a necesitar ni para que le ayuden a cambiar una llanta ponchada, pero el saber no ocupa lugar y menos en estas fechas. Igual antes de salir revise que las llaves del gas estén bien cerradas. Si no puede llevarse a sus mascotas, encárgueselas a alguien, con dejarles mucha agua y alimento no siempre es suficiente.Si se queda en la ciudad, no se confíe, respete los semáforos, los altos y límites de velocidad. Es verdad que el tráfico es considerablemente menor, pero desde hace ya algunos años Culiacán no se queda tan solo como antaño. El problema se da cuando dos conductores se desplazan como si fueran los únicos “porque está solo” y resulta que no lo está.En el cuento Alicia en el país de las maravillas, Alicia le pregunta al Conejo Blanco “¿Cuánto tiempo es para siempre?” El Conejo Blanco le responde “A veces, solo un segundo”. Depende de la situación en que se encuentre las horas se pasan volando o en tiempo se hace eterno. Cuando estas líneas vean la luz estaremos en plena Semana Santa para algunos días de descanso, para otros de diversión y para otros tantos de reflexión, para todos días de extremar cuidados porque los accidentes no requieren más allá de un instante, de un segundo para ocurrir y cambiar la historia para siempre.Muchas gracias por leer estas líneas. Por favor, comentarios, sugerencias, invitaciones, mentadas y hasta felicitaciones en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda (Marisaurus) Que tenga una semana de gratas vivencias. Acá nos leemos luego de Pascua.