Constructores de la Paz

Se cuenta que San Francisco de Asís le dijo a un fraile: “Vamos a predicar”. Se fueron por las calles, pero no se detuvieron. San Francisco no pronunció ni una palabra. Al regresar a su casa, el hermano le preguntó con timidez: “Padre, ¿olvidaste que íbamos a predicar?” El santo sorprendido le contestó: “¡Ya hemos predicado!”. En efecto, a muchas personas les servía la sola presencia del santo, pobre, sacrificado, pues su presencia irradiaba paz. El Papa Francisco nos recuerda que sembrar paz a nuestro alrededor es santidad, aunque no es fácil, pues no debe excluir a nadie: “a las personas difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida” (n. 89).El Santo Cura de Ars practicó la paciencia a tal grado que parecía que era incapaz de irritarse. Sin embargo, tenía un carácter muy fuerte. Una testigo, Catalina Lassagne, cuenta que un día fue a la casa del párroco un hombre, y llenó de insultos al Santo, quien lo escuchó sin decir nada. Al terminar de insultarle, el santo lo acompañó a la puerta y le dio un abrazo. Pero ese sacrificio le causó tan gran impresión que le costó mucho subir a su cuarto. Catalina subió para ayudarle en algo y se lo encontró lleno de ronchas. Alguien le preguntó cómo podía estar tan sosegado, el santo le respondió: “¡Ah, amigo mío! La virtud requiere esfuerzo, continua violencia y, sobre todo, auxilio de lo alto”. Pensemos si somos fuente de paz a nuestro alrededor.Tal vez no podemos acabar con las guerras, pero sí podemos contribuir a la paz en nuestro entorno.