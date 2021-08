Consulta por WhatsApp.

La relación médico-paciente es una especie de contrato tácito que se establece entre un profesional de la salud y su paciente, cuando el paciente busca los servicios médicos, al ver su salud amenazada, el médico por su parte se compromete a aportar sus conocimientos y técnicas para el restablecimiento de la salud del paciente a cambio de una remuneración económica.

Al crearse este vínculo entre el médico y su paciente, es esperable también que el médico se encuentre disponible cuando el paciente requiera contactarlo mediante los medios apropiados. En algunos países solo las plataformas virtuales protegidas contra robo de información están aprobadas para este propósito. En México no está normado el tipo de plataforma a utilizar y la aplicación WhatsApp es bastante utilizada para comunicarse con el médico.

Una práctica común en la medicina privada es que los médicos compartan, ya sea el número de su consultorio o su número personal, para mantener contacto informal con los pacientes durante el tiempo que reciben tratamiento por este médico. Recientemente durante la epidemia de Covid-19, algunas plataformas virtuales también han sido utilizadas para proveer telemedicina como sustituto de la consulta en persona, sin embargo, esto es menos común.

Ahora, ¿qué tipo de cuestiones pueden tratarse de manera informal y cuáles no? Esto es variable y depende de cada médico, no obstante, es perfectamente coherente y aceptable contactar a su médico durante horas de trabajo para verificar la normalidad de algún estudio de imagen o laboratorio asociada a una visita reciente, o si los síntomas persisten después de completar un tratamiento, lo que es probablemente menos aceptable es tratar de obtener consejo médico cuando no ha habido una consulta reciente, o por eventos no relacionados con la consulta, o bien, la persona en cuestión no es paciente del médico, no sin mencionar cuando el doctor no ha compartido su número telefónico y éste se ha obtenido por otros medios, o el contacto se realiza durante horas inapropiadas.

A manera de resumen, el pago de su consulta incluye que usted puede contactar a su médico para asuntos breves como dudas y aclaraciones. Si se trata de asuntos más complicados, lo mejor es discutir estas cuestiones en el consultorio del médico. Es decir, no existen las consultas por WhatsApp, a menos que el médico así lo haya sugerido.

La plataforma WhatsApp fue creada en California en el año 2009 y actualmente tiene 2 mil millones de usuarios en el mundo.