¿Consulto los horóscopos?

En el Antiguo Testamento encontramos la respuesta confiada de Abraham ante el llamado que Dios le hizo para dejar su tierra, su parentela, y vaya a una tierra desconocida para formar un nuevo pueblo. El papa Francisco nos invita a imitar la fe de Abraham. Por ello, el cristiano no tiene que consultar el horóscopo para ver el futuro; ni va al adivino que tiene la bola de cristal, o va a que le lean la mano o las cartas. No. Y no pasa nada si no sabe el futuro, porque es propio del cristiano ser guiado, saberse en las manos de Dios y por ello bendice, sea cual fuere su porvenir, confía en Dios.Un misionero en África quiso traducir la Biblia a la lengua de la tribu. Pero se encontró con la dificultad de traducir la palabra «Creo», pues no había una equivalente. Entonces acudió al más antiguo, quien le dijo: «Nos sirve la frase: ‘Oigo en mi corazón’ para traducirla». El misionero comprendió que lo habían comprendido: es escuchar en lo hondo de nuestro corazón la voz de Dios. Habría que pensar si nos dejamos guiar por la voz del Señor.Decía santa Teresa de Jesús que la fe no es un libro de teología arrumbado, sino que es Jesús viviendo con nosotros; presente en cada instante: Es como si estuviésemos en una clara pieza con otra persona y cerrasen las ventanas y nos quedásemos a oscuras; no porque no pueda verla dejo de saber que está allí. Así Dios siempre está ahí aunque no lo veamos y hemos de descubrir en todo su buena voluntad y bendecirlo. También en las cosas malas, como una enfermedad o una muerte. Como Abraham, cada día hemos de comenzar fiados nuestro camino, que es seguro porque el Señor nos guía.