¿Consulto los horóscopos?

Si consultamos los horóscopos o buscamos un modo de saber el futuro, es que hemos empezado a tocar fondo, dice el papa Francisco. Será que nos soltamos de Jesús y buscamos otra cuerda supuestamente más segura. Cuando el Señor permitió que Pedro caminara sobre las aguas, el apóstol dejó de mirar a Jesús y se hundió. La fe en el Señor no nos quita las “tormentas de la vida” dejándonos un camino fácil, sino que nos da la seguridad de su presencia para superar las tormentas existenciales, nos da la certeza de contar con una mano que nos sostiene.Tres mujeres ancianas cristianas iraquíes sobrevivieron a la guerra gracias a su fe. Son Cristina Ayabu, de 95 años de edad; su amiga Kamala, de 87, y Hanna, una mujer septuagenaria, ejemplos de entereza humana. Las tres quedaron escondidas entre las ruinas sin alimentos mientras los yihadistas destruían todo. Una vez las descubrieron y estuvieron a punto de matarlas, pero uno dijo: «No merece la pena gastar balas», y las golpeó con su rifle. Les arrebataron sus collares, joyas y el crucifijo. «Fue un milagro –dice Cristina– que no me matara para que no le delatase». Cuando se liberó la población, llevaban una semana sin comer y apenas tomaron agua.Dice un refrán: “Dios aprieta, pero no ahorca”. Se pasa por situaciones difíciles, pero no imposibles de superar. La fe sostiene en el camino, le da sentido. El débil de fe cae en supersticiones. Con Cristo estamos seguros, a pesar de nuestras miserias y debilidades. San Josemaría nos recuerda: “Todo es posible para el que cree”. Son palabras de Cristo. ¿Qué haces, que no le dices con los apóstoles: ¡Auméntame la fe!?” (Cfr. Camino, n. 588).