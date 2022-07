Hola ¿qué tal? Buenos días. Feliz fin de semana.

Contar historias también es psicoterapéutico.

¿Sabe usted cuál es la mejor forma de resolver conflictos, por ejemplo, en un salón de clases? No es atacando, gritando o regañando. Estos métodos se han usado desde la edad de piedra y ya no funcionan.

Es contar historias, lo cual, seduce los pensamientos y estimula el análisis.

La próxima vez que su alumno o su hijo lo ataque, indúzcalo a pensar. Grite cortésmente desde su interior. Grite suavemente contándole un cuento. Los jóvenes podrán olvidar sus críticas y reglas, pero no olvidarán sus historias.

